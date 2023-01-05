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Prens Harry'den büyük suçlama: Abim bana saldırdı

Prens Harry ile İngiltere Kraliyet Ailesi arasındaki kriz devam ediyor. Yakında çıkacak kitabında Prens Harry, 2019 yılında abisinin kendisine fiziksel olarak saldırdığını açıkladı.

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  • Prens Harry'den büyük suçlama: Abim bana saldırdı

    İngiltere Kralı Charles'ın oğlu Prens Harry ve ABD'li eşi Meghan Markle, 2020'de kraliyetteki üst düzey görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınmıştı.
  • Prens Harry'den büyük suçlama: Abim bana saldırdı

    Bu sürede ABD'li televizyoncu Oprah'a konuşan çift, kraliyetten bir üyeyi ırkçılıkla suçlamış ve bebeğin ten rengine dair konuşmaların sarayda döndüğünü açıklamıştı. Ancak çift herhangi bir isim vermemiş, sadece bu ismin Kraliçe II. Elizabeth veya eşi Prens Philip olmadığını söylemişti.
  • Prens Harry'den büyük suçlama: Abim bana saldırdı

    Çift sarayda sürekli olarak zorluklar yaşadıklarını ve izole edildiklerini belirtmişti. Megan Markle bir noktada intiharı düşündüğünü ve sonrasında da ayrılık kararı aldıklarını belirtmişti. Bu açıklamalar sonrasında Kraliyet açıklama yayınlamış ve iddiaların araştırılacağını ancak kraliyette ırkçılığın söz konusu olmadığını ifade etmişti.

    Ancak tüm gelişmeler sonrası ailenin arasını açılmış, çift ayrıldıktan sonra İngiltere'yi gittiklerinde yalnızca Kraliçe II. Elizabeth'i ziyaret etmiş ancak Charles ve Prens William ile görüşmekten kaçınmışlardı.
  • Prens Harry'den büyük suçlama: Abim bana saldırdı

    Çift Netflix ile 100 milyon dolarlık anlaşma ile  tanışma,evlenme, kraliyetteki yaşamlarına dair bir belgesel yayınlamıştı.

    Prens Harry, ABD'de yaklaşık 36.8 milyon sterlinlik bir kitap anlaşmasına imza atmış ve anı kitabında kraliyette yaşadığı sürece değineceği belirtilmişti. Bu ay raflarda yerini alacak kitapta Prens Harry abisi ile yaşadığı kavgaya ilişkin şaşırtan suçlamalarda bulundu.
  • Prens Harry'den büyük suçlama: Abim bana saldırdı

    2019'da Londra'da yaşananları anlatan Harry, William'ın eşi Meghan Markle'ı 'zor, kaba ve ömür törpüsü' olarak nitelendirdiğini abisinin basın anlatısını tekrarladığını söyledi.

    Harry, çatışmanın büyüdüğünü belirterek "William beni yakamdan yakaladı, o sırada kolyemi koparttı ve beni yere düşürdü" dedi. Prens Harry bu olayın ardından sırtında gözle görülür bir yara olduğunu söyledi ve "Köpeğin mama kabının üzerine düştüm ve kap kırılıp sırtımı yaraladı. Bir an orada yattım, sersemledim, sonra ayağa kalktım ve dışarı çıkmasını söyledim" dedi. 
  • Prens Harry'den büyük suçlama: Abim bana saldırdı

    William tekrar ayrıldığında "Meg'e bundan bahsetmene gerek yok" dediğini ve kendisinin de abisine "Yani bana saldırmanı mı kastediyorsun?" yanıtını verdiğini bunun üzerine ise William'ın "Sana saldırmadım Harold" dediğini söyledi.
  • Prens Harry'den büyük suçlama: Abim bana saldırdı

    Harry hemen karısına söylemediğini ama terapistini aradığını ifade ederken, eşi Meghan'ın öğrendiğinide o kadar da şaşırmadığını ve kızgın olmadığını sadece üzüldüğünü ifade etti.
  • Prens Harry'den büyük suçlama: Abim bana saldırdı

    Harry'nin kitabındaki sızan iddialara ilişkin İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ise henüz yanıt gelmedi. 
  • Prens Harry'den büyük suçlama: Abim bana saldırdı

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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