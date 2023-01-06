Prens Harry otobiyografisinde hangi iddiaları dile getirdi, kimleri suçladı?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

James Gregory & Sean Coughlan | BBC Kraliyet Muhabirleri

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin otobiyografisi Spare (Yedek) bir dizi sansasyonel iddia ve suçlama içeriyor.

Kitapta, Harry ve Prens William'ın babalarından Camilla ile evlenmemesini istedikleri iddiasının yanı sıra Kraliyet Ailesi'ndeki şikayet ve kırgınlıklardan da söz ediliyor.

Ancak Harry'nin ilk olarak Guardian gazetesi tarafından haberleştirilen en çarpıcı iddialarından biri, ağabeyi William tarafından nasıl fiziksel saldırıya uğradığıydı.

Kensington Sarayı ve Buckingham Sarayı konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını açıkladı.

BBC, kitabın 10 Ocak'taki resmi yayın tarihinden önce İspanya'da yayınlanmasının ardından İspanyolca bir kopyasını elde etti ve çevirisini yapıyor.

Guardian gazetesinin Perşembe günkü ilk haberinden bu yana kitaptaki başka iddialar da diğer medya kuruluşları tarafından kamuoyuna duyuruldu.

En azından sızdırılan alıntılara göre uzlaşma ve taviz gündemde değil. Harry'nin şimdiye kadarki iddialarında çözülmemiş bir keder, şikayet ve suçlama tonu var.

En yakın ailesi, ağabeyi, üvey annesi, yengesi, babası hakkında da son derece kişisel. Bu iddiaların üzerinde öfkeli bir bulut var ve Harry, İngiltere Kraliyet Ailesi ile birlikte görüldüğünde bunun görmezden gelinmesi imkansız olacak.

Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine sadece birkaç ay kaldı ve bu süreç Harry'nin törene gelip gelmeyeceği tartışmasına dönüşebilir.

Kitapta yer alan bazı önemli iddialar ve ifşaatlar şunlar:

Harry ve William babalarından Camilla ile evlenmemesini istedi

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Sun gazetesinin haberine göre Harry, kendisinin ve William'ın, kötü üvey anneleri olacağı korkusuyla, şu andaki Konsort Kraliçe Camilla ile evlenmemesi için babalarına yalvardıklarını yazıyor.

Harry, Camilla aileye resmen katılmadan önce kendisinin ve ağabeyinin Camilla ile ayrı ayrı görüştüklerini iddia ediyor.

Harry, geçmişe istinaden, Camilla'nın bir gün "kötü üvey annesi" olup olmayacağı üzerinde kafa yorduğunu, ama Kral Charles'ı mutlu edebilirse, kendisinin ve William'ın "kalplerinde" onu affetmeye hazır olduklarını iddia ediyor.

Görüşmenin ne zaman gerçekleştiği ya da Harry'nin o sırada kaç yaşında olduğu konusunda herhangi bir ayrıntı yer almıyor.

Diana'dan mesaj ileten medyum kadın

Harry, annesi Galler Prensesi Diana'nın ölümünden duyduğu üzüntü nedeniyle "farklı güçleri olduğunu iddia eden" bir kadından nasıl yardım istediğini anlatıyor.

Harry kadının kendisine "Annen senin onun yaşayamadığı hayatı yaşadığını söylüyor" dediğini aktarıyor. "Onun senin için istediği hayatı yaşıyorsun."

Diana 1997 yılında, Harry 12 yaşındayken Paris'te geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Guardian'ın yazdığına göre, Harry (medyum kadın aracılığıyla) merhum annesiyle kısa bir konuşma yaptığını söylüyor. Ancak kadınla görüşmenin nerede ve ne zaman gerçekleştiğine dair bir ayrıntı bulunmuyor.

William onu 'yere itip düşürdü'

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Harry, ağabeyinin Londra'daki evinde kendisini yakasından tutup kolyesini kopardığını ve onu yere itip düşürdüğünü iddia ediyor.

İddiaya göre tartışma, William'ın Meghan (Harry'nin eşi) hakkında yaptığı yorumlar üzerine başlamıştı. Harry, ağabeyinin Meghan'ı "zor", "kaba" ve "yıpratıcı" olarak tanımladığını yazıyor.

Guardian'ın aktardığına göre Harry, tartışma tırmanırken William'ın "basının (Meghan hakkındaki) anlatısını papağan gibi tekrarladığını" söylüyor.

Harry daha sonra tartışmanın fiziksel bir hal aldığını aktarıyor.

"Elindeki su bardağını bıraktı, bana başka bir şekilde hitap etti ve üzerime yürüdü. Her şey bir anda oldu. Çok hızlı. Yakamdan tuttu, kolyemi kopardı ve beni yere itti. Köpeğin mama kabının üzerine düştüm. Kap kırıldı ve parçaları sırtıma battı. Sersemlemiş halde bir süre öyle kaldım. Sonra yerden kalktım ve ona gitmesini söyledim."

William ve Catherine Harry'nin Nazi kostümüne güldüler

Kitapta ayrıca Harry 2005 yılında bir kıyafet partisi için Nazi üniforması giymiş halde eve geldiğinde William ve Catherine'in güldükleri iddia ediyor.

Harry, etkinlik için kostüm arayışı içinde bir pilot üniforması ile bir Nazi üniforması arasında tercih yapmak üzere fikirlerini sormak için çifti aradığını söylüyor. Anılarında bunu ayrıntılarıyla anlatıyor:

"Will ve Kate'i arayıp düşüncelerini sordum. Nazi üniforması dediler. Saçma bir bıyıkla birlikte kostümü kiraladım ve eve döndüm. Willy ve Kate gülüyorlardı. Willy'nin leopar [kedi] kostümünden bile daha kötüydü. Çok daha gülünçtü."

Sun gazetesi Harry'nin "Yerli ve Sömürge" temalı kostüm partisinde Nazi üniformalı fotoğrafını ön sayfadan yayınladığında Harry 20 yaşındaydı.

17 yaşında kokain kullanmak ve Eton'da esrar içmek

Harry, 17 yaşındayken birisinin evinde kendisine kokain teklif edildiğini söylüyor ve hoşuna gitmese de birkaç kez daha bu uyuşturucuyu aldığını itiraf ediyor.

"Çok eğlenceli değildi ve herkesi etkilediği şekilde beni mutlu hissettirmedi, ama kendimi farklı hissetmemi sağlıyordu ve asıl amacım da buydu. Kurulu düzeni değiştirecek her şeyi denemeye hazır 17 yaşında bir çocuktum."

Ayrıca Eton Koleji'nde öğrenciyken, bir tuvalette esrar içtiğini ve bu sırada korumaları olarak görev yapan polis memurlarının binanın dışında devriye gezdiğini anlatıyor.

William, Harry'nin Eton'da olmasından hoşnut değildi

"Sen beni tanımıyorsun Harold. Ben de seni tanımıyorum" Harry, Eton Koleji'ne başlamak üzereyken William'ın kendisine böyle dediğini iddia ediyor.

Harry, ağabeyinin "oradaki ilk iki yılında Eton'un kendisi için bir sığınak olduğunu" anlattığını söylüyor.

Harry, "Onu sorularla rahatsız eden ya da sosyal çevresine burnunu sokan küçük bir kardeşin yükü yoktu" diyor.

William'a "endişelenmemesini" söylediğini ve "Seni tanıdığımı unutacağım" dediğini iddia ediyor.

Afganistan'da 25 Taliban savaşçısı öldürdü

PA Media Prens Harry Afganistan'da, 2012

Harry, 2012-13 yıllarında Afganistan'da helikopter pilotu olarak görev yaparken altı operasyona katıldığını, bunların hepsinde ölümler olduğunu, ancak bunları haklı gördüğünü söylüyor.

"Bu beni gururlandıran bir istatistik değildi ama utanmama da neden olmadı," diye yazıyor.

"Kendimi savaşın sıcağı ve karmaşası içinde bulduğumda o 25 kişiyi insan olarak düşünmedim. Onlar satranç tahtasından kaldırılmış taşlardı; kötüler iyileri öldürmeden önce ortadan kaldırılmıştı."

William, Harry ve Meghan'ın düğünü için köy şapelini önerdi

Harry, Kraliyet Ailesi'nin Meghan ile düğünü için tarih ve mekan konusunda ayak sürüdüğünü iddia ediyor.

Westminster Abbey ya da Saint Paul Katedrali'nde evlenme olasılığı konusunda kardeşine danıştığında William'ın bunun mümkün olmadığını çünkü sırasıyla Charles ve Diana ile William ve Catherine'in düğünlerinin bu mekanlarda yapıldığını söylediğini belirtiyor.

Harry, William'ın, babalarının Cotswolds'daki Highgrove House evinin yakınındaki bir köy şapelini önerdiğini söylüyor.

Harry ve Meghan Mayıs 2018'de Windsor Şatosu'ndaki Saint George Şapeli'nde evlendiler.

Halkın karşısına çıkmadan önce 'dehşet verici' panik ataklar

Harry anılarında "2013 yazının sonunda, felç edici bir uyuşukluk ve korkunç panik atak dönemleri arasında gidip geldiğim kötü bir dönemden geçiyordum" diye yazıyor.

Konuşma yapmaktan röportaj vermeye kadar o dönemdeki görevlerini anlatan Harry, kendisini "bu temel işlevleri yerine getiremeyecek durumda" bulduğunu söylüyor.

Konuşmalardan kısa bir süre önce vücudunun ter içinde kaldığını ve takım elbisesini giymesiyle paniğin tetiklendiğini söylüyor.

"Ceketimi giyip ayakkabılarımı bağlayana kadar yanaklarımdan ve sırtımdan ter akıyordu."