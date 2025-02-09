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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump Prens Harry'i sınır dışı edebileceğini ima etmişti: Prens Harry sınır edilecek mi? | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Prens Harry'i sınır dışı edebileceğini ima ettiği ifadelerine ilişkin açıklama

        ABD Başkanı Trump, seçim öncesinde Prens Harry'nin sınır dışı edilebileceğini ima ettiği ifadelerine ilişkin açıklama yaptı. Prens Harry'yi sınır dışı etmekle "ilgilenmediğini" vurgulayan Trump, "Bunu yapmak istemiyorum. Onu rahat bırakacağım. Eşiyle (Meghan Markle) yeterince sorunları var. O (eşi) korkunç biri." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:11
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        Prens Harry sınır edilecek mi?
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        ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te sınır dışı edebileceğini ima ettiği İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile yeterince sorunları olduğunu, kendisini sınır dışı etmek istemediğini belirtti.

        Trump, The New York Post'a, 2024'te Prens Harry'nin sınır dışı edilebileceğini ima ettiği ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

        Prens Harry'yi sınır dışı etmekle "ilgilenmediğini" vurgulayan Trump, "Bunu yapmak istemiyorum. Onu rahat bırakacağım. Eşiyle (Meghan Markle) yeterince sorunları var. O (eşi) korkunç biri." ifadelerini kullandı.

        Trump, "Bence zavallı Harry kontrol ediliyor." ifadesine yer verdi.

        "SINIR DIŞI ETME" MESAJI VERMİŞTİ

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        Trump, Mart 2024'te yaptığı açıklamada, yeniden başkan olması halinde Prens Harry'nin "vize evraklarında uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylediği tespit edilirse" ABD'den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etmişti.

        Öte yandan Trump, Prens Harry hakkında 2024'te, yeniden seçilmesi halinde Prens Harry'nin Kraliçe II. Elizabeth'e yaptığı "affedilemez" ihanetin ardından "tek başına" kalacağı uyarısında bulunmuştu.

        Prens Harry, 10 Ocak 2023'te yayımlanan "Spare" adlı kitabında daha önce bazı uyuşturucular kullandığına değinmişti.

        Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation, kitaptaki bu itiraf üzerine Prens Harry'nin göçmenlik kayıtlarına erişim talebiyle ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) dava açmıştı.

        ABD'ye giriş için yapılan bazı vize başvurularında, başvuru sahiplerinden uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları konusunda yönlendirilen soruları cevaplaması gerekiyor. Uyuşturucu kullananların başvuruları reddedilebiliyor.

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