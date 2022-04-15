Çiftin Kraliçe Elizabeth'e yaptığı ziyaret, Prens Harry'nin geçen ay başkent Londra'da dedesi Edinburgh Dükü Prens Philip için düzenlenen anma törenine katılmamasının ardından geldi. Prens Harry ve eşi Megan Markle, Londra'ya yaptıkları ziyaretin ardından 16-22 Nisan'da Hollanda'da düzenlenecek Invictus Games'e katılmak üzere Lahey'e gidecek. Sussex Dükü Prens Harry ve eşi, Ocak 2020'de Kraliyet ailesinden ayrıldıklarından bu yana İngiltere'de birlikte bulunmamıştı.