Prens Harry ve Meghan: Gelirlerinin kaynağı ne?

Prens Harry, eşi Meghan ile birlikte Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrıldıktan ve California'ya taşındıktan sonra ailesinin ona mali desteği kestiğini söylüyor.

Peki gelirlerini nereden elde ediyorlar?

Prens Harry ve Meghan, Kraliyet Ailesi'nden para alıyor mu?

Sussex Dükü ve Düşesi, Ocak 2020'de Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olmayı bırakmak istediklerini ve mali açıdan bağımsızlıklarını kazanma yolunda çalışmaya başlayacaklarını duyurdu.

Yeni anlaşma kapsamında çiftin, Harry'nin babasından bir süre para almaya devam edeceği anlaşıldı, ancak bunun Cornwall Dükalığı'ndan mı - geniş bir mülk ve finansal yatırım portföyü -, kişisel servetinden mi, yoksa her ikisinden mi geleceği belli değildi.

Prens Charles'ın hesapları, Mart 2020'ye kadarki zaman diliminde o yıl hem çiftin hem de Cambridge Dükü ve Düşesi'nin faaliyetlerini finanse etmek için yaklaşık 5,6 milyon sterlin harcandığı izlenimini yaratıyor.

Ama Prens Harry, Oprah Winfrey'e verdiği röportajda, Kraliyet Ailesi'nin bu noktadan sonra kendisine maddi desteği kestiğini söyledi.

Çiftin daha önce Prens Charles'ın Cornwall Dükalığı'ndan elde ettiği gelirden mi, vergi mükelleflerinin finanse ettiği hibeden mi, yoksa her ikisinden mi bahsettiği belli değil.

Prens Charles'ın bu dönemdeki hesaplarının detayları henüz açıklanmadı ve Clarence House açıklama yapmayı reddetti.

Sussex Dükü ve Düşesi zengin mi?

Hem Dük hem de Düşes hatırı sayılır bir kişisel servete sahip.

Prens William ve Prens Harry, anneleri Prenses Diana'nın bıraktığı 13 milyon sterlinlik servetin büyük kısmını aldı.

Prens Harry, Oprah'ya ABD'ye taşınmalarından bahsederken, "Annemin bana bıraktığı şeyi (mirası) aldım ve onsuz bunu yapamazdık" dedi.

BBC kraliyet muhabiri Nick Witchell, Prens Harry'ye büyük büyükannesi, 'Ana Kraliçe', Elizabeth Bowes-Lyon tarafından milyonlarca sterlin bırakıldığının düşünüldüğünü söylüyor.

Oyunculuk kariyeri boyunca, Sussex Düşesi'nin Suits dizisinden bölüm başına 50 bin dolar aldığı bildirildi. Hayata dair önerilerinin yer aldığı bir blog sayfası olan Meghan Markle, Kanadalı bir marka için kıyafet de tasarlıyordu.

Başka ne gelirleri var?

Artık "çalışan Kraliyet Ailesi üyeleri" olmadıkları için, Harry ve Meghan kendi gelirlerini elde etmekte özgürler.

Çifte Oprah Winfrey'ye verdikleri röportaj için ödeme yapılmadı, ancak ABD'ye taşındıktan sonra Netflix ve Spotify ile anlaşma yaptılar. Bu anlaşmaların milyonlar değerinde olduğuna dair spekülasyonlar var.

Kâr amacı gütmeyen bir vakfın yanında prodüksiyon kolları da olan Archewell adlı bir organizasyon kurdular.

Koruma masraflarını kim karşılıyor?

Çift, İngiltere'de yaşarken, emniyetleri halkın ödediği vergilerle finanse edilen Londra Emniyet Teşkilatı tarafından sağlanıyordu. Bunun ne kadara mâl olduğu bilinmiyor.

Kanada hükümeti ailenin güvenliğini sağlamayı bırakacağını duyurduktan sonra Harry ve Meghan, ABD'ye taşınmaya karar verdi.

Çift, orada, Amerikalı milyarder ve medya kralı Tyler Perry'nin sokağa çıkma kısıtlamalarının ilk aylarında kendilerine kalacak bir ev ve güvenlik teklif ettiğini açıkladı.

Oprah, çiftin "para peşinde olma" suçlamalarına nasıl tepki vereceğini sorduğunda Prens Harry, Netflix ve Spotify ile yapılan anlaşmaların "asla planın bir parçası olmadığını", ancak zorunda kaldıklarını söyleyerek yanıt verdi.

Prens Harry, "Benim bakış açıma göre ihtiyacım olan tek şey ailemi güvende tutmak için korunma masraflarını karşılayabilmekti" dedi.

Kraliyet Ailesi için çalıştıkları sırada çifti kim finanse etti?

Kraliyet görevlerinden çekilmeye karar vermeden önce, çiftin gelirinin % 95'i Prens Charles'ın Cornwall Dükalığı'ndan elde ettiği gelirden geliyordu.

Dükalık'tan gelen para - 2018-2019'da toplam 5 milyon sterlinin biraz üzerinde - Prens Harry ve Meghan'ın yanı sıra Cambridge Dükü ve Düşesi'nin kamu görevlerini ve bazı özel masraflarını da karşıladı.

Vergi mükelleflerinin finanse ettiği hibe ise, gelirlerinin geri kalan % 5'ini oluşturuyordu.

Bu hibe, resmi görevler ve kraliyet saraylarının bakımı için hükümet tarafından Kraliyet Ailesi'ne ödeniyor. Bu mali yılda toplam 85,9 milyon sterlin değerinde olacak ve Kraliyet Ailesi'nin sahip olduğu ticari mülklerden elde edilen kârla finanse ediliyor.

Dük ve Düşes, Eylül ayında, başlangıçta İngiltere vergi mükellefleri tarafından karşılanan Windsor'daki Frogmore Cottage adlı evlerini yenilemenin 2,4 milyon sterlinlik maliyetini geri ödediklerini açıkladılar.