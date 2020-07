AA

Jamaika doğumlu İngiliz yazar Lady Campbell, 1992 yılında `en çok satanlar listesine´ giren "Diana in Private: The Princess Nobody Knows" adlı kitabı yazmıştı. Lady Campbell, yeni kitabı "Meghan ve Harry: Gerçek Hikaye" adlı kitabının tanıtımında basına konuştu.

Campbell, Prens Harry´nin Mehgan Markle´dan daha az zeki olduğunu ve Meghan ne derse yaptığını çünkü eşini çaresizce memnun etmeye çalıştığını öne sürdü.