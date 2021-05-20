Prens William ilk doz Covid-19 aşısını oldu 0:00 / 0:00

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38 yaşındaki Cambridge dükü Prens William, Twitter üzerinden yaptığı fotoğraflı paylaşımda Londra Bilim Müzesi'nde aşı yaptırdığı anı paylaştı.

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021

İngiliz tahtının ikinci sırasında gösterilen William, "Salı günü COVID-19 aşısının ilk dozunu aldım" dedi. "Aşı uygulaması üzerinde çalışan herkese - yaptığınız ve yapmaya devam ettiğiniz her şey için teşekkür ederiz." ifadelerinde bulundu.

Kraliyet ailesinin diğer üyeleri dahil olmak üzere 95 yaşındaki Prens Charles dahil olmak üzere aşı dozlarını aldıklarını açıkladı.

Kraliçe de aşının acıtmadığını ve ihtiyatlı olanların başkalarını düşünmesi gerektiğini söyleyerek halkı aşılamaya teşvik etmişti.

İngiltere aşılamada en hızlı olan ülkelerden biri. Ülkede 34 milyon kişinin aşılandığı belirtiliyor.