Prens William'ı Kate Middleton'dan ayırmak için her yolu denemiş!
12.09.2018 - 15:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Christopher Anderson'ın kaleme aldığı Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate and the Throne" geçtiğimiz günlerde internette yayımlandı. Kitapta Prens William ve Kate Middleton için yazılanlar ise ortalığı karıştırdı. İddialara göre Prens Charles'ın ikinci karısı Camilla Parker Bowles, üvey oğlu Prens William'ı Kate Middleton'dan ayırmak için her yolu denedi
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Yazar Christopher Anderson'ın 2016 yılında kaleme aldığı Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate and the Throne" adlı kitap, internet ortamına aktarıldıktan sonra İngiltere basınını tekrar meşgul etmeye başladı.
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Kitabın bu kadar konuşulması ise İngiltere Kraliyet Ailesi hakkında ortaya atılan iddialar...
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Daily Mail'in haberine göre kitapta Prens Charles'ın karısı Camilla Parker Bowles'un, üvey oğlu Prens William'ın Kate Middleton'dan ayrılması için elinden geleni yaptığı öne sürüldü.
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Anderson'a göre Prens Charles ile 2005 yılında evlenen Camilla Parker Bowles Kate Middleton'ın Kraliyet Ailesi'ne uygun olmadığını ileri sürerek hemen bu ilişkinin bitmesini istedi.
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Ayrıca 30 yıl bekledikten sonra Kraliyet Ailesi'ne katılan Camilla Parker'ın Kate Middleton'ın Prens William'la evlenmesini hazmedemediği öne sürüldü.
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Üniversite aşıkları Prens William ile Kate Middleton, 6 yıllık birlikteliğin ardından 2007'de ayrıldı. Ancak bu ayrılık uzun sürmedi ve çift 2011 yılında hayatlarını birleştirdi.
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Kraliyet'e yakın Grant Harrold ise kaynaklar ise iddiaları reddederek "Bu, temeli olmayan sahte bir hikaye gibi geliyor" dedi.
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The Story of Diana adlı belgesele göre Camilla Parker, Prens Charles'ın ilk aşkıydı ancak Parker hem dul hem de çocuklu olduğu için Kraliçe Elizabeth tarafından Kraliyet Ailesi'ne kabul edilmemişti.
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Bu sırada Prens Charles ile Lady Diana birlikteliğe başlamış ve unutulmaz bir düğünle dünyaevine girmişti. Ancak Prens, Camilla Parker'ı bir türlü kafasından çıkaramamıştı.
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Hatta Prens, evli olduğu dönemde Parker'ın hediye ettiği kol düğmelerini takıyordu. Bu aşkı evlendikten sonra öğrenen Lady Diana resmen yıkıldı.
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Lady Diana ile Prens Charles 1996 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Charles, Camilla Parker ile 2005 yılında evlendi.
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