MEGHAN MARKLE NELER DEMİŞTİ?

ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey ile yapılan söyleşide Meghan Markle "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" diye konuşmuştu.