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        Haberler Dünyadan Prenses Kate'in dayısı: Meghan Markle tekere çomak soktu

        Prenses Kate'in dayısı: Meghan Markle tekere çomak soktu

        Katıldığı realite şovda kraliyet ailesiyle ilgili konuşan Prenses Kate Middeleton'ın dayısı Gary Goldsmith, Meghan Markle'ın aileye etkisini; "Tekere çomak soktu ve dram yarattı" ifadesiyle değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 11:46 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:46
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        Prenses Kate Middleton'ın dayısı Gary Goldsmith, 'Celebrity Big Brother' adlı realite şov programında kraliyet hakkında konuşmaya devam ediyor.

        Programın Türk yarışmacısı Ekin Su Cülcüloğlu'nun sorması üzerine Goldsmith, yeğeni Prenses Kate'in ameliyat sürecini ve Prens Harry ile eşi Meghan Markle hakkındaki görüşlerini aktardı.

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        Prenses Kate'in annesi Carole Middleton'ın erkek kardeşi olan Gary Goldsmith, 16 Ocak'ta önceden planlanan bir karın ameliyatı olan yeğeninin o günden beri neden hiç kamera karşısına çıkmadığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

        "Çünkü ameliyatı hakkında konuşmak istemiyor. Onun durumu hakkında yorumda bulunmak yapacağım en son şey olur. Görgü kuralı diye bir şey var. Açıklanırsa size fikrimi söyleyeceğim. Annesiyle konuştum, bu dünyadaki en iyi bakımı sağlıyor."

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        Prenses için "Elbette geri dönecek" diyen Goldsmith, "Annesi, Kate'in kendisini toparlamasının biraz zaman alacağını, Paskalya’da görüşeceğimizi söyledi” ifadesini kullandı.

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        "En iyi zamanlarda bile Kate'e ulaşmak zordur" diyen dayısı, "O, meşgul biri ve çocukları var. Ailesini ilk sıraya koymasını seviyorum" diye konuştu.

        Goldsmith ayrıca, Kate ve William için "Onlar kraliyet ailesinin kurtarıcıları. Ama yine de şunu söylemem gerekiyor ki, Kral Charles muhteşem bir iş çıkarıyor" ifadesini kullandı.

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        2020 yılında kraliyet görevlerini bıraktıklarını açıklayarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti hakkında da konuşan Goldsmith, "Ben Harry'nin gerçekten çok ama çok sevildiğini; Kate, William ve Harry üçlü olduklarında birlikte gerçekten rahat olduklarını, birbirlerini sevdiklerini düşünüyorum" dedi.

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        "AİLESİNİ OTOBÜSÜN ALTINA ATTI"

        Meghan Markle'ı ima ederek, "Sonra birdenbire yeni bir dinamik devreye giriyor, tekere çomak sokuyor ve o kadar çok dram yaratıyor ki" ifadesini kullanan Goldsmith, sözlerine şöyle devam etti:

        "Tarihi yeniden yazdı ve Harry'nin ne kadar mutsuz olduğunu söyledi, ama ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Bu hiç adil değil. Sonra bu kadar dramatik bir tarzda ailenizi bir otobüsün altına atıp sonra da bunun hakkında kitaplar yazarak Noel için davet edilmeyi bekleyemezsiniz."

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        "ZEYTİN DALI UZATILIYOR"

        “Kraliyet ailesini yeniden şekillendirmeye, modernleştirmeye çalışırken, bence William bu korkunç durumda bile harika bir iş çıkardı" diyen Goldsmith, "Öyle görünüyor ki, Harry'nin geri gelip ailenin bir parçası olması için ona her seferinde bir zeytin dalı uzatılıyor" şeklinde konuştu.

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        "YEĞENİME ÇALIM ATTILAR"

        Harry ve Meghan çifti için, “Gerçekten unvanlarını ellerinden almaları gerektiğini düşünüyorum” diyen Goldsmith, Meghan Markle ile hiç tanışmadığını da belirtti.

        "Kendi adına hiçbir şey söyleyemeyen güzel yeğenime bir çalım attıklarında oldukça sinirlendim" diyen Goldsmith, Prens Harry ve Meghan Markle'ın dijital platformda yayınlanan belgeselini seyrettiğini söyleyerek, "Sanırım Harry'yi ne kadar sevdiğimiz konusunda herkes aynı şeyi düşünüyordu. Sonra çıkıp ailesini otobüsün altına atması uygunsuz karşılandı. Özellikle de Kraliçe'ye olanlar. Tamamen gereksiz olduğunu düşündüm" ifadesini kullandı.

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