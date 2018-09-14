Preston North End - Reading maç önü

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Preston North End, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Reading takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 5 puanlı Preston North End 19. sırada bulunuyor, Reading 2 puana sahip ve 24. sırada. Preston North End son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Reading son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 366 kodlu maçı oynayanlar; Preston North End galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Reading galibiyet oranı 3.75. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Preston North End önceki hafta Bristol City mücadelesinde 1-2 kazandı.

Reading ise Bolton Wanderers maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Preston North End, 5 gol attı ve 4 gol yedi.

Reading, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Reading 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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