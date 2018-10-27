Preston North End - Rotherham United sahaya çıkıyor

İngiltere Championship maçında Preston North End ile Rotherham United, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 13 puanlı Preston North End 19. sırada bulunuyor, Rotherham United 13 puana sahip ve 21. sırada. Ev sahibi Preston North End, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Rotherham United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 300 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Preston North End kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.60, Rotherham United sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Preston North End önceki hafta Wolverhampton mücadelesinde 1-0 yenildi.

Rotherham United ise Derby County maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Preston North End, 17 gol attı ve 13 gol yedi.

Rotherham United, dış sahada 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rotherham United 2 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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