Preussen Munster - Sportfreunde Lotte maç önü

Almanya 3. Lig maçında Preussen Munster ile Sportfreunde Lotte, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Preussen Munster 6 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Sportfreunde Lotte 1 puanda ve 19. sırada. Ev sahibi Preussen Munster, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sportfreunde Lotte, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 799 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Preussen Munster kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Sportfreunde Lotte sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Preussen Munster önceki hafta Sonnenhof Grossaspach mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Sportfreunde Lotte ise Magdeburg maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Preussen Munster, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Sportfreunde Lotte, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sportfreunde Lotte, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ