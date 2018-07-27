Pribram - Bohemians 1905 maçı istatistikleri

Pribram ve Bohemians 1905, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Pribram 1 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Bohemians 1905 3 puanda ve 5. sırada. Pribram, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Bohemians 1905, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 333 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Pribram kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Bohemians 1905 sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Pribram son hafta oynanan Tescoma Zlin maçında 0-2 yenildi.

Bohemians 1905 ise Hradec Kralove karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Pribram, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Pribram, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

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