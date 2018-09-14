Pribram - Sigma Olomouc maçı heyecanı

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Pribram, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Sigma Olomouc takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. 8 puanlı Pribram 10. sırada bulunuyor, Sigma Olomouc 3 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Pribram, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sigma Olomouc, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 456. İddaa'da Pribram kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Sigma Olomouc kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Pribram önceki hafta FK Baumit Jablonec mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Sigma Olomouc ise Teplice maçında 6-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Pribram, 10 gol attı ve 6 gol yedi.

Sigma Olomouc ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sigma Olomouc, 5 gol atarken 6 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ