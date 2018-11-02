Pribram - Slovacko karşılaşma önü

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Pribram ile Slovacko, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Pribram 14 puanla 10. sırada, Slovacko 9 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi Pribram, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Slovacko, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 361. İddaa'da Pribram kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Slovacko kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Pribram son haftadaki Mlada Boleslav müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Slovacko ise Dukla Praha maçında 2-3 kazandı.

Pribram, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 12 gol yedi.

Slovacko, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 6 mağlubiyet elde etti. Slovacko, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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