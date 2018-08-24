Pribram - Slovan Liberec maç önü

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Pribram ile Slovan Liberec, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Pribram 8 puanla 7. sırada, Slovan Liberec 6 puanla 11. sırada bulunuyor. Pribram, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Slovan Liberec son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 380 kodlu maçı oynayanlar; Pribram galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Slovan Liberec galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Pribram son haftadaki Mlada Boleslav müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Slovan Liberec ise Vysocina Jihlava karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Pribram, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Pribram, kendi sahasında 9 gol attı, 3 gol yedi.

Slovan Liberec, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Slovan Liberec, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ