Pribram - Teplice düellosu

Pribram ve Teplice, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Pribram, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Teplice son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 254. İddaa'da Pribram kazanır 2.30, berabere biter 2.70, Teplice kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Pribram son haftadaki Mlada Boleslav müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Teplice, Sparta Prague karşılaşmaında 2-1 yenildi.

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