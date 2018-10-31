Pride of Britain gecesine Chloe Sims damgası

İngiltere'de dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için çabalayan ya da olağanüstü durumlarda cesur davranışlar sergileyen kişilerin ödüllendirildiği tören önceki gece gerçekleşti. TV ünlüsü Chloe Sims en çok konuşulan isimlerin başında geldi