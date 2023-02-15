Priyanka Chopra'dan depremzedeler için yardım çağrısı

Bu isimlerden biri de Hint asıllı İngiliz oyuncu ve eski güzellik kraliçesi Priyanka Chopra oldu. Chopra, sosyal medya hesabından konuyla ilgili "Yıkıcı depremden bir hafta sonra Türkiye ve Suriye'deki insanların acıları dinmiyor" mesajını yayınladı.