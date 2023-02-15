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Priyanka Chopra'dan depremzedeler için yardım çağrısı

Hint asıllı İngiliz oyuncu Priyanka Chopra, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 10 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için yardım çağrısında bulundu

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  • Priyanka Chopra'dan depremzedeler için yardım çağrısı - Magazin haberleri

    Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Türkiye'ye dünyadan yardım yağarken televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için harekete geçti. 
  • Priyanka Chopra'dan depremzedeler için yardım çağrısı - Magazin haberleri

    Bu isimlerden biri de Hint asıllı İngiliz oyuncu ve eski güzellik kraliçesi Priyanka Chopra oldu. Chopra, sosyal medya hesabından konuyla ilgili "Yıkıcı depremden bir hafta sonra Türkiye ve Suriye'deki insanların acıları dinmiyor" mesajını yayınladı.
  • Priyanka Chopra'dan depremzedeler için yardım çağrısı - Magazin haberleri

    Kurtarma çalışmalarının durup dinlenmeden devam ettiğini belirten Priyanka Chopra, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda insanın yer aldığını, bu insanların ailelerinin bir mucize için dua ettiğini satırlarına ekledi.
  • Priyanka Chopra'dan depremzedeler için yardım çağrısı - Magazin haberleri

    "YARDIM EDEBİLİRİZ"

    Priyanka Chopra, "Tabiat ananın öfkesi bağışlayıcı değildir ama yardım edebiliriz. Umarım nasıl olursa olsun yardım edebilirsiniz" Oyuncu, 6 Şubat 2023'ta Kahramanmaraş merkezli depremin ardından daha önce de bir yardım çağrısı yapmıştı.

    Fotoğraflar: AP, DHA, AA

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