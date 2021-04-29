Ülkesinde koronavirüs krizinin son bir haftada hızla büyüdüğünü belirten oyuncu, dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan'da nüfusun çok küçük bölümü aşı olabilirken ABD'nin fazladan milyonlarca aşı sipariş edebildiğini belirterek, "Bu nedenle ABD ve diğer zengin ülkeler aşıları bir an önce Hindistan gibi ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalı" diye yazdı.