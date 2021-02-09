"MENAJERİM DE BU FİKRİ DESTEKLEDİ"

Chopra, kitabında şu ifadelere yer verdi:

Birkaç dakikalık kısa konuşmadan sonra yönetmen bana onun için ayağa kalkıp, dönmemi söyledi. Dediğini yaptım. Uzun ve sert bir şekilde bana baktı, beni değerlendirdi ve sonra bir göğüs estetiği yaptırmamı, çenemi düzeltmemi ve popomu biraz daha büyütmemi önerdi. Oyuncu olmak istiyorsam, oranlarımın sabitlenmesi gerektiğini söyledi ve Los Angeles'ta beni gönderebileceği harika bir doktor olduğunu söyledi. O zamanki menajerim bu değerlendirmeye katıldığını dile getirdi.