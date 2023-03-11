Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Priyanka Chopra: Kariyerim boyunca ilk kez eşit işe eşit ücret aldım!

Oyuncu Priyanka Chopra, 22 yıllık kariyerinde ilk kez erkek başrol arkadaşıyla eşit ücret aldığını açıkladı. Chopra, "22 yıldır eğlence sektörüne hizmet veriyorum, 70'ten fazla filmde ve iki televizyon dizisinde yer aldım. Ama Citadel, benim kariyerimde eşit ücret aldığım ilk yapım oldu" dedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Priyanka Chopra: Kariyerim boyunca ilk kez eşit işe eşit ücret aldım! - Magazin haberleri

    Hollywood yıldızlarından Priyanka Chopra, dün ABD'nin Austin şehrinde düzenlenen SXSW Festivali'ne katıldı. 40 yaşındaki oyuncu, festivalde gerçekleştirdiği söyleşide başrolde yer aldığı 'Citadel' dizisinde, kariyerinde ilk kez erkek başrol arkadaşıyla eşit ücret hakkına sahip olduğunu açıkladı.
  • Priyanka Chopra: Kariyerim boyunca ilk kez eşit işe eşit ücret aldım! - Magazin haberleri

    Chopra, "22 yıldır eğlence sektörüne hizmet veriyorum, 70'ten fazla filmde ve iki televizyon dizisinde yer aldım. Ama Citadel, benim kariyerimde eşit ücret aldığım ilk yapım oldu" diye konuştu.
  • Priyanka Chopra: Kariyerim boyunca ilk kez eşit işe eşit ücret aldım! - Magazin haberleri

    Chopra, "Her zaman aynı yatırımı ve çalışmayı yapmama rağmen hep daha az kazandım. Ama Amazon Stüdyoları, 'Bu senin hak ettiğin miktar, başrolleri paylaşıyorsunuz, adil olan bu' dedi bana. Ve ben de 'Evet, bu adil' diye cevap verdim" şeklinde sözlerini sürdürdü.
  • Priyanka Chopra: Kariyerim boyunca ilk kez eşit işe eşit ücret aldım! - Magazin haberleri

    "KADIN KARAR VERİCİLER AZ OLDUĞU İÇİN Mİ?"

    Chopra, sinema ve eğlence sektöründe kadınların erkek oyuncularla eşit ücret alamamaları hakkında konuşurken, "Şunu merak ediyorum: Bu eşitsizlik Hollywood'da daha az kadın karar verici olduğu için mi var?" diye sordu.
  • Priyanka Chopra: Kariyerim boyunca ilk kez eşit işe eşit ücret aldım! - Magazin haberleri

    "BENDEN 10 KAT FAZLA ALIYORDU"

    Hint oyuncu, daha önce de oyuncular arasında eşit ücret sorununu gündeme getirmiş, "Bollywood'da hiç eşit ücret almadım. Erkek rol arkadaşım, benim aldığımın yaklaşık 10 katını alıyordu" demişti. Kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret farkının çok fazla olduğunu belirten oyuncu, "Pek çok kadın hala bununla uğraşıyor. Şu anda Bollywood'da bir erkek oyuncu ile çalışıyor olsaydım eminim ben de uğraşıyor olurdum" diye konuşmuştu.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.