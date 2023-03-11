Chopra, "Her zaman aynı yatırımı ve çalışmayı yapmama rağmen hep daha az kazandım. Ama Amazon Stüdyoları, 'Bu senin hak ettiğin miktar, başrolleri paylaşıyorsunuz, adil olan bu' dedi bana. Ve ben de 'Evet, bu adil' diye cevap verdim" şeklinde sözlerini sürdürdü.