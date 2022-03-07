Dikkat! Sağlığınızdan olabilirsiniz!

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AA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Alp Avcı, probiyotiklerin sağlığa yararlı mikroorganizmalar, prebiyotiklerin ise bu mikroorganizmaların beslenmesi ve gelişmesini sağlayan gıda ve ürünler olduğunu söyledi.

"HERKESİN HER PROTİĞİ KULLANMASI UYGUN DEĞİL"

Probiyotiklerin, kronik hastalıkların önlenmesi, bağışıklık sisteminin desteklenmesi gibi olumlu etkileri olduğunu belirten Avcı, "Vücudumuzda saçımızdan ağzımıza, akciğerlerimizden bağırsaklarımıza, derimize kadar mikroflora bulunuyor. Vücudumuzda, kendi hücrelerimizden daha fazla sayıda mikroorganizma var. Dolayısıyla onlar bizim hem çevre koşullarına uyum sağlamamız hem de sağlıklı olmamız konusunda önemli fonksiyon gösteriyor" dedi.

Avcı, piyasada farklı türde probiyotikler içeren birçok ürün satıldığına işaret ederek, "Herkesin her probiyotiği kullanması uygun değil. Probiyotiklerin bilinçsiz kullanımını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Sağlığımı iyileştireceğim derken bilinçsiz kullanımla çeşitli hastalıkların tetiklenmesi söz konusu olabilir" uyarısında bulundu.

"KULLANILMASI GEREKEN PROBİYOTİKLER YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞİYOR"

Takviye edici gıdalar gibi probiyotik ürünlerin de hekim kontrolünde kullanılmasını öneren Avcı, şöyle konuştu: "Çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde hatta cinsiyet bazında farklı probiyotik mikroorganizmaların kullanılması gerekiyor. Yetişkin bireyin kullandığı probiyotiği yaşlı bir kişinin kullanması olumlu etkiler yaratmadığı gibi olumsuz etkiler de ortaya çıkarabilir. Bunun için dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle kronik hastalıklarımız varsa ya da ailede kronik hastalık öyküsü varsa onların tetiklenmesine neden olabilir. Bulunan hastalığın iyileşmesi yerine klinik olarak kötüye gitmesine neden olabilir. Dolayısıyla mutlaka bir hekim kontrolüne ihtiyaç var."

Doç. Dr. Avcı, probiyotiklerin sağlığa yararlı olduğu düşüncesiyle gereğinden fazla alınmasının da uygun olmadığının altını çizerek, "Probiyotikleri, özellikle bağırsak florasındaki etkinlikleri için kullanıyoruz. Bilinçsiz kullanımlarda bağırsaklarda 'disbiyozis' dediğimiz denge bozukluğu oluşabilir. Aşırı miktarda bilinçsizce probiyotik kullanımı, ince bağırsaklarda da aşırı bakteri çoğalmasına (SİBO) neden oluyor. Bu da özellikle hazımsızlık, karın şişliği, kabızlık gibi sorunlara neden olabiliyor" bilgisini paylaştı.