Sony, yeni nesil X1™ Ultimate Görüntü İşlemcisi başta olmak üzere çok sayıda teknoloji ve çözümden yararlanan yeni televizyon serisini satışa sundu.

Yeni AF9 OLED TV, Sony’nin sadece en yüksek görüntü kalitesine sahip TV modelleri için kullandığı MASTER Series yelpazesi içinde yer alıyor. Film üreticilerinin göstermek istediklerini olduğu gibi aktarma hedefiyle yola çıkan Sony, MASTER Series televizyonlarında tıpkı prodüksiyon stüdyolarında olduğu gibi profesyonel bir görüntü kalitesi sunuyor.

MASTER Series modeli AF9, yeni nesil Görüntü İşlemci X1 Ultimate ile donatıldı. Bu işlemci, MASTER Series’in aslına sadık kalan görüntüsünün sunulmasında hayati bir rol oynuyor. Görüntü İşlemcisi X1 Ultimate, istisnai doğruluk ve detay için Sony’nin yeni nesne tabanlı “Super Resolution” özelliği ile görüntüdeki nesnelerin her birini akıllı bir şekilde tespit ve analiz edebiliyor. Aynı zamanda, dikkat çekici ölçüde güncellenen nesne tabanlı HDR remaster da artık her nesnenin daha iyi derinlik, hassas doku ve bütün olarak daha gerçekçi görüntü için yeniden düzenlenmesine imkan veriyor.

Netflix Calibrated Mode

MASTER Series için Sony, Netflix ile birlikte, “Netflix Calibrated Mode”u da hayata geçirdi. Bu özellik, sanatçıların yaratıcı vizyonu ve amacını koruyabilmek için, profesyonel sinema kalitesini televizyona da yansıtmak üzere özel olarak geliştirildi. Tek bir menü ayarına tıklayarak hikayenin hayata geçirilmesine yardımcı olan Netflix Calibrated Mode, görselleri aslına sadık biçimde yeniden yaratıyor. Eğlence meraklıları sevdikleri TV dizilerini, filmleri, belgeselleri ve daha fazlasını Netflix üzerinde izlerken artık bu deneyimin tadını çıkarabilecekler.

AF9 serisi film, müzik, fotoğraf, oyun, arama, uygulama ve daha fazlasından oluşan bir dünyayı keşfetmenize imkan veren Android TV™ üzerine kurulu. Sesli Arama fonksiyonu, içerik bulmayı, soru sormayı ve TV’ye kumanda etmeyi dikkat çekici ölçüde kolaylaştırıyor. Dahili Chromecast™ ile, içerikleri akıllı telefon veya tabletinizden zahmetsizce TV’ye gönderebilirken, Google Play™’e erişim ise, en sevdiğiniz filmler, TV dizileri ve oyunların tadını çıkarmanıza imkan veriyor. Sony AF9 serisinin ekim ayında Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor.

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