Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:





"Aileden iş dünyasına, sanattan siyasete hayatın her alanına sevgi, emek, şefkat ve umutla değer katan, omuz omuza yürüdüğümüz, yan yana durduğumuz tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız".



#video#https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1103964166208004097#







