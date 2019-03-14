Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar bin Muhammed El Ayban’ın, Cemal Kaşıkçı cinayetinin uluslararası bir komisyon tarafından soruşturulmasına itirazını "endişe verici" olarak niteleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İnsan hakları alanında çalışan bir yetkilinin, Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi tüm dünyanın tepkisini çekmiş bir olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasından neden rahatsızlık duyabileceğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu yaklaşımın şahsi bir kanaatten ibaret olduğunu, dost ve kardeş Suudi Arabistan Krallığı’nın resmi görüşünü yansıtmadığını düşünmek isteriz.

Kuşkusuz ki yaşanan olayın aydınlatılarak tüm katil ve azmettiricilerin adalete teslim edilmesi, uluslararası düzenin gereği ve Suudi Arabistan Krallığı’nın uluslararası itibarının güvencesidir".

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET DAVASINA HİZMET EDECEKTİR"

Yaşanan olayın politize edilmeden, sadece ve sadece adalet davası göz önünde bulundurularak tüm detaylarıyla soruşturulması gerekli olduğunun altını çizen Prof. Altun, açıklamısını şöyle sürdürdü:

Olayın yaşandığı 2 Ekim 2018 tarihinden itibaren bu yaklaşımı benimseyen Türkiye Cumhuriyeti, Kaşıkçı’nın cenazesi bulunana, yerel işbirlikçi(ler) tespit edilene ve infaz emrini verenler ortaya çıkarılana kadar tüm gücüyle adalet davasına hizmet edecektir. Uluslararası kamuoyunun zihninde Suudi Arabistan’da devam eden adli sürecin samimiyetine dair herhangi bir soru işareti oluşmaması için bu davalarda kimlerin hangi suçlarla ilgili yargılandığının gecikmeksizin dünyaya ilan edilmesini talep ediyoruz.