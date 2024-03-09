Prof. Aydın Ayaydın: 72 projeme karşı, 3 söylemle meydanlara çıkıp oy istiyorlar

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ın proje tanıtım toplantısı Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda yapıldı. Toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

Sahaya indiği 2 aylık süreçte her ilçeyi karış karış gezerek sorunları dinlediğini ve projelerini anlattığını belirten Aydın Ayaydın, rakiplerinin de bu projelere karşı 3 söylemle seçime hazırlandığını söyledi.

Ayaydın ‘Bir tutturmuşlar Aydın bey ithalmiş. O yüzden oyların kendilerine verilmesi gerekirmiş. Ayrıca Aydın Ayaydın gelirse konserler, sanat etkinlikleri iptal olur, içkili mekanlar kapanır hatta kadınlar denize bile giremezmiş. Ha bir de en çok Atatürkçü onlarmış. Cumhuriyetin bekçisi onlarmış. Sırf bu yüzden bile vatandaşın oyunu onlara vermesi gerekirmiş. Maalesef 25 yıldır Muğla’ya tek çivi çakmayanlar meydanlarda, mahalle toplantılarında sadece bu söylemlerle oy istiyorlar, tek bir proje sunamıyorlar. Emin olun ben CHP’nin başkan adayından daha Muğlalıyım. Kendisi sadece burada doğmuş. Ancak sonra görevi gereği hep başka şehirlerde olmuş. Toplasanız benim kadar Muğla’da yaşamamıştır. Benim kadar ilçelerine, mahallelerine hakim değildir. İkinci söylemlerine cevabı zaten önceki gün Seda Sayan konseri ile verdik sanırım. Biz yasaklar ne kelime, tam tersine Muğla’yı sanatın kültürün başkenti yapacağız. Turizm kentinde tabii ki herkes istediği şekilde yaşayacak, isteyen içkisini de içecek.’ dedi.

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ALTYAPI ÖNCELİĞİMİZ OLACAK Projelerini bir sunum eşliğinde açıklayan Ayaydın, ilk önceliği altyapıya vereceğini, bir daha ne Bodrum’un ne Marmaris’in ne de Fethiye’nin hiçbir ilçenin yağmura teslim olmayacağını söyledi. Altyapı ile birlikte pis suların denize akmasını önleyecek dere ıslah çalışmalarının da yapılacağını ifade eden Ayaydın, başta Fethiye ve Marmaris olmak üzere körfezlerin temizliğinin yapılacağını belirtti. Temizlik için seçimleri dahi beklemeden Cumhurbaşkanı’ndan ricacı olduğunu ifade eden Ayaydın, iki geminin körfez temizliği için geldiğini ve çalışmalara başladığını hatırlattı.

UEFA KRİTERLERİNDE 3 STAD Gençlere büyük önem verdiğini kaydeden Ayaydın, içinde 3 stadyum da bulunan spor projelerini sıraladı. Muğla Menteşe, Bodrum ve Fethiye’ye UEFA kriterlerinde modern statlar yapılacağını söyleyen Ayaydın bunun yanısıra Marmaris, Bodrum ve Menteşe’ye kapalı spor salonları, Fethiye’ye de kapalı yüzme havuzu yapılacağını vurguladı. Ayaydın halı sahası olmayan hiçbir mahalle kalmayacağının da altını çizdi. REKLAM Bütüncül imar planlarının tüm ilçeler için öncelikle çıkarılacağını kaydeden Ayaydın’ın trafik ve ulaşım sorununa yönelik çözüm projeleri de dikkat çekti. Artık sadece yazın değil kışın da tıkanan Kötekli kavşağının yonca kavşağa dönüştürüleceğini belirten Ayaydın, Bodrum’un trafik sorununu çözecek çevre yolunun bir an önce bitirilmesi için de Karayolları nezdinde takipte olacaklarını belirtti.

"2075’E KADAR SUSUZLUK YOK" Menteşe merkezde Hastane, Üniversite ve şehir merkezini kapsayacak hafif raylı sistemin devreye alınacağını ardından hattın Milas’a kadar uzatılacağını ifade eden Ayaydın, deniz yolu ulaşımından da daha çok yararlanacak alternatiflerin planlanacağını söyledi. Ayaydın başta Bodrum olmak üzere susuzluk çeken tüm ilçelerde alternatif çözüm önerilerini hazırladıklarını artık Muğla’da 2075 yılına kadar ne içme ne de sulama suyu konusunda sıkıntı yaşanmayacağını kaydetti. Yetki alanı dahilinde olmasa da hemşehrilerinden AYDEM ile ilgili çok fazla şikayet aldığına dikkat çeken Ayaydın, bu konuda Enerji Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulacağını, AYDEM’in taahhütlerini yerine getirmesini isteyeceklerini söyledi. Ayaydın, 5 yılın sonunda Muğla’da doğalgazın gelmediği tek bir nokta kalmaması için de yine takipçi olacaklarını söyledi. REKLAM