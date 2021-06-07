AA

Derneğin YouTube kanalından canlı yayınlanan programda, Hasan Ali Şeker'in sorularını cevaplayan Yıldız, "Yunus Emre Öğretileri" başlıklı bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Alim Yıldız, hayatındaki üç kahramanın Mevlana, Süleyman Çelebi ve Mehmet Akif Ersoy olduğunu söyledi.

Yıldız, Yunus Emre'nin devletle bağı olmadığı için listeye eklemediğini dile getirerek, Yunus Emre'nin hayatının çok bilinmediğini ve daha çok eserleriyle tanındığını aktardı.

Yunus Emre'nin hayatıyla ilgili menkıbelerinin ardında saklı bir gerçek olduğuna işaret eden Yıldız, "Yeni bilgi ve belgelerle ancak biz bunu netleştirebiliriz. Özellikle Mevlana ile Yunus arasındaki farktan bahsedecek olursak, Mevlana üst kesimden birisi ve Mesnevisiyle çığır açan bir şairimiz. Kendisinden sonra bir ekol oluşturuyor." dedi.

- "Yunus Emre'nin şiirlerinde Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri görülür"

Prof. Yıldız, Yunus Emre'nin okuma yazma bilmediği yönündeki tartışmaların hala devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yunus Emre'nin divanını incelediğimiz zaman şiirlerinin içerisinde Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerinden ayetler kullandığını görüyoruz. Bu konuda doktora için tez çalışması yürüten bir öğrencim bütün surelerden ayetler olduğunu tespit etti. Bir bütün olarak Yunus Emre'nin divanını incelediğimiz zaman 114 sureden çeşitli sayıda ayetler kullanmış. Bu da Yunus'un iyi bir hafız olduğunu aynı zamanda bu hıfzı, Türkçe şiir haline getirebilecek yetenekte olduğunu görürüz."

Yunus Emre'nin iyi bir medrese tahsili yaptığını dile getiren Yıldız, "Bazı çalışmalarda Sadi Şirazi'nin eserlerini tercüme edecek kadar Farsçayı iyi bildiğini gördüm. Arapçayı daha iyi biliyor, onu bilmesi de önemli değil Kur'an-ı Kerim hafızı olduğunu düşünüyorum hem de iyi bir hafız. O kadar iyi ki ayetleri şiirlerinde kullanabiliyor ve bunun kendisinden önce örneği yok. Bir şairi örnek almamış." dedi.

Yıldız, Yunus'un kendinden sonra gelen bütün şairleri etkilediğini ifade ederek, "Bu şairlerin hepsi Yunus Emre'den öğrendikleri din dilini kullanıyorlar. Sezai Karakoç, Yunus'un 13. yüzyılda kullanmış olduğu din dilini 20. yüzyılda kullanan şairdir." değerlendirmesinde bulundu.

Yunus Emre'nin bütün öğretilerinin İslam'ın güzellikleri olduğunu belirten Yıldız, "Bunun için hepsinden yararlanmamız gerekir. Ondaki Allah'a olan aşk ve sevgi eserlerinde ön plana çıkar. Bu sevgiyi bizim arttırmamız lazım." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1 saat süren programda Yıldız, izleyicilerden gelen soruları da yanıtladı.