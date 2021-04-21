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Prof. Dr. Altuntaş, VLP temelli yerli koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "İlk dozlamayı bitirdik, ikinci dozlamaya başladık. O da hızlı gidiyor. Herhangi bir aksilik olmazsa mayısın ilk haftasında 21. gün dozlarını da bitirmiş olacağız" dedi

Prof. Dr. Altuntaş, VLP temelli yerli koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu
Prof. Dr. Altuntaş, VLP temelli yerli koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu
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AA

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, virüs benzeri parçacık (VLP) temelli yerli Covid-19 aşısı gönüllülerinin ilk doz aşılamasının bittiğini, herhangi bir aksilik olmazsa mayısın ilk haftasında ikinci doz aşılamanın da bitmiş olacağını söyledi.

Altuntaş, Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi'nde VLP temelli koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Merkez'de Covid-19'a karşı geliştirilen aşı çalışmalarının yaklaşık bir yıl önce başladığını, süreç sonunda Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Prof. Dr. İhsan Gürsel'in aşıyı geliştirdiklerini belirten Altuntaş, iki bilim insanına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Altuntaş, 19 Mart itibarıyla Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan resmi onay aldıklarını ve 26 Mart itibarıyla da ilk gönüllünün klinik çalışmaya dahil edildiğini ifade ederek herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan ve Covid-19'u geçirmemiş 18 yaş üzerindeki kişilerin aşı çalışması için gönüllü olabileceğini söyledi.

Aşıyı iki doz halinde uyguladıklarını ve güvenliğini 6 ay boyunca takip ettiklerini aktaran Altuntaş, bu süreçte ilk 24 saatin çok değerli olduğunu, bu nedenle gönüllünün hem fiziki muayeneyle hem de laboratuvarda yakından takip edildiğini vurguladı.

"24 saat sonunda herhangi bir ciddi reaksiyon gözlemedik"

Altuntaş, aşı denemelerinde gönüllü olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın geçirdiği süreçlere ilişkin de şunları kaydetti: "Sayın Bakanımız da Sayın TÜBİTAK Başkanımız da aynı süreçleri takip etti. Kendilerinin, bakıldığı zaman laboratuvar tetkiklerinde Kovid-19'u negatif oldu, antikorunun negatif olduğunu görmüştük. Yine klinik çalışmaya uygundular. 24 saat burada misafir ettik ve 24 saat sonunda herhangi bir ciddi reaksiyon gözlemedik. Sadece Sayın Bakanımız ifade etmişti kolunda ağrı olduğunu ama TÜBİTAK Başkanımız onu da ifade etmedi."

Aşının inovatif bir ürün olduğunu aktaran Altuntaş, mutasyon geliştiğinde aşının ona göre tasarlanabildiğini ve hızlı şekilde adapte edilebildiğini belirtti. Altuntaş, şöyle konuştu: "Biz ne yaptık şimdiye kadar? İlk dozlamayı bitirdik, ikinci dozlamaya da başladık. O da hızlı gidiyor. Herhangi bir aksilik olmazsa mayısın ilk haftasında son 21. gün dozlarını da bitirmiş olacağız. Bu süreç içerisinde gözlemimizin ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Güvenirliği konusunda bizim gördüğümüz herhangi bir ciddi reaksiyonu oluşmadığını söyleyebilirim, takiplerimizde ciddi herhangi bir belirti ve bulguyla karşılaşmadığımızı söyleyebilirim."

Bundan sonraki süreçte Faz-2 aşamasının başlayacağını ve bunun için 200'ün üzerinde gönüllü gerektiğini belirten Altuntaş, "Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi'nde yerli aşımız olan VLP aşısının Faz-2'de çalışmalarına haziran ayının ilk haftasında başlamış olacağız. Şimdiden gönüllülerimizi hazırlamaya gayret etmekteyiz." dedi.

Altuntaş, küresel bir salgından geçildiğini, herkesin yorulduğunu hatırlatarak şartları sağlayan vatandaşları gönüllü olmaya davet etti.

Her aşamada iyi bir takım oyunu çıkarılırsa aşının ağustos ayında Faz-3 çalışmasına geçebileceğini aktaran Altuntaş, ondan sonraki süreçte de bunun piyasaya sürülebileceğini ifade etti.

"YENİ MUTANTLARA KARŞI TASARIM YAPILABİLİR"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altuntaş, ne zaman piyasaya sürülebileceğine ilişkin bir soruya, "Her şey yolunda giderse sonbaharda vatandaşın kullanımına hazır olabilir. Tabii sonbahar deyince geniş bir aralık. Bunu da niye böyle söylüyoruz, tam tarihler veremiyoruz. Çünkü bu biraz da gönüllülerin katılması, gönüllülerin buna destek vermesiyle ilgili." cevabını verdi.

Altuntaş, aşının mutant virüslere karşı etkinliğiyle ilgili bir soruya ilişkin şunları kaydetti: "VLP aşısı inovatif bir aşı. Sonuçta virüsün dört antijenini sentetik olarak rekombinant teknoloji kullanarak virüsün enfeksiyon yapmayan haline benzetmiş oluyoruz. Bu, yeni mutantlara karşı ki özellikle şu an için daha yaygın olan İngiliz mutantı ancak diğerlerine karşı da olabilir. Buna karşı tasarım yapılabilir ve hızlı bir şekilde de devreye sokulabilir."

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