Prof. Dr. Asım Cenani kimdir? sorusu gündemin en çok merak edilen sorularının arasında yer alıyor. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Asım Cenani'yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, çocuk hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. Peki Prof. Dr. Asım Cenani kimdir? Prof. Dr. Asım Cenani kaç yaşında, nereli? İşte Asım Cenani hakkında...

ASIM CENANİ KİMDİR?

Prof. Dr. Asım Cenani 1931'de Gaziantep'te doğmuştur. Orta öğrenimini 1951 yılında Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüksek öğrenim gördü.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği sitogenetik laboratuvarının kurucusudur.

Genel Pediatri, Klinik Genetik, Sitogenetik ve Dismorfoloji üzerine özel çalışmaları ve literature büyük katkıları olmuştur.