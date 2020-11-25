Türkiye de dahil birçok ülkede hızlı bir yükselişe geçen koronavirüs pandemisinde ciddi ve büyük bir dalga ile karşı karşıyayız. Vaka sayıları her geçen gün artmaya devam ederken geçen cuma gününden itibaren ülkemizde geçerli olan kısıtlamaların yeterli olup olmadığı ve etkisinin ne zaman görüleceği tartışılıyor. Söz konusu tedbirler yeterli olmazsa tam kapanma gündeme gelir mi? Salgının seyrini yeniden aşağı çekmek nasıl mümkün olacak? Koronavirüse karşı ilk aşı ne zaman kullanıma girecek? Aşının çıkması tehlikenin tamamen biteceği anlamına mı geliyor? Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul tüm bu soruları ve daha fazlasını haberturk.com'a değerlendirdi.

"PANDEMİ ÖNCESİNDEKİ GİBİ YAŞIYORUZ"

Koronavirüs salgınında rakamların bu derece hızlı yükselişinin sürpriz olmadığını ifade eden Ertuğrul "Sanki pandemi öncesindeki normal yaşam standartlarımıza dönmüş gibi yaşamaya başladık. Kamu otoritesinin müdahale etmesi gereken durumlarda ne yazık ki ekonomik gerekçelerle hastalığın önlenmesi için gereken kısıtlamalar yapılmadı. Toplum rehavete düştü, her şey normalmiş gibi yaşıyoruz" dedi.

"SAĞLIK SİSTEMİ TIKANMAYA DOĞRU GİDİYOR"

Hasta sayılarının bir an önce azaltılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Ertuğrul "Sağlık sistemi tıkanmaya doğru gidiyor. Hasta sayılarını azaltmazsak bir süre sonra sağlık çalışanları hasta seçmek zorunda kalacak. Şu anda yoğun bakım yatağı bulmak çok sıkıntılı" şeklinde konuştu. Açıklanan son kısıtlamaların yeterli olmadığını ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul "Salgınla mücadelemiz ekonomi duvarına çarptı ama eğer tam kapanmayı sağlar, hasta yükünü azaltırsanız uzun dönemdeki önlemlerle geçen süreçten çok daha ekonomik bir durum ortaya çıkıyor" dedi.

"AŞILARI KIYASLAMAK DOĞRU DEĞİL”

Aşı konusuna da değinen Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısının Aralık ayının başında ABD'de uygulanmaya başlayacağını, ABD kaynaklı diğer benzer aşı ile Çin aşısının da Ocak gibi uygulanmaya başlayacağını söyledi. Aşıların karşılaştırılmasının doğru olmadığını her birinin tekniğinin birbirinden farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Ertuğrul "Aşı güvenilir bir korunma aracıdır. Aşıya önyargı ile yaklaşmak doğru değil. Aşı aşıdır, teknikleri farklıdır. İnsanların hangi aşıyı bulursa yaptırmasında fayda var" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul normalleşmenin ise ancak 2021 yılının ilk yarısından sonra mümkün olacağını ifade etti.