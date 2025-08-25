Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Prof. Dr. Ceyhan Kandemir: Gururluyum

        Prof. Dr. Ceyhan Kandemir: Gururluyum

        Düzce Asar Kemer Parkı, 'Asar Akşamları' etkinliklerinde, yönetmenliğini Prof. Dr. Ceyhan Kandemir'in yaptığı 35 ödüllü 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' filmini ağırladı. Etkinlikte konuşan Kandemir, filmde argo, şiddet unsurlarını kullanmadığı için gururlu olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 08:50 Güncelleme: 25.08.2025 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gururluyum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Düzce Belediyesi, 'Asar Akşamları' etkinlikleriyle Asar Kemer Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, sinemaseverleri; ödüllü bir yapım olan 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' ile buluşturdu. Film gösteriminin ardından filmin yönetmeni Prof. Dr. Ceyhan Kandemir ile söyleşi gerçekleşti.

        ALANINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI 35 ÖDÜL ALDI

        Yönetmen Prof. Dr. Ceyhan Kandemir’in ulusal ve uluslararası festivallerde 35 ödül kazanan filmi 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' açık havada Düzce halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Gösterimin ardından, yönetmen Ceyhan Kandemir’in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Kandemir söyleşinin sonunda seyircilerden gelen soruları yanıtladı.

        FİLMDE KÖKSÜZLÜK ÖZÜNE DÖNME VURGULARI YAPILDI

        'Karla' karakterinin gerçekte kendi kızı olduğunu belirten Kandemir, kızını gözlemleyerek bir hikaye oluşturduğunu söyledi. Hikâyenin köksüzlük, kendi köküne dönmek gibi vurguları olduğunu ancak ana çıkış noktasının,14 yaşında LGS sınavına hazırlanan ve o dönemde bocalayan bir kız çocuğunun içsel sıkıntıları olduğunu belirtti. Filmde argo, şiddet unsurlarını kullanmadığını ve bununla gurur duyduğunun altını çizdi.

        ÜÇLEMENİN SON HALKASI: KELEBEKLERİN UYUDUĞU YERDEYİM

        Prof. Dr. Ceyhan Kandemir’in 'Karla' ve 'Ruhun Lekesi' filmleriyle başlayan üçlemesinin son halkası olan “Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim”, başkarakter Karla’nın 24 saatlik hayat kesitine odaklanıyor. İzleyiciyi, karar verme süreçleri ve içsel yüzleşmelerle örülü bir anlatıya davet eden filmde; Karla Kandemir, Yeliz Gerçek, Kubilay Karslıoğlu, Emre Kızılırmak, Aslıhan Kandemir, İrem Kahyaoğlu, Cansu Özdenak, Nuri Karadeniz, Celalettin Demirel, Mehmet Şimşek, Nusret Avcı ve Mete Yasin Demirok gibi isimler yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #düzce
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Sonbaharda kapınızı çalabilecek hastalıklar!
        Sonbaharda kapınızı çalabilecek hastalıklar!
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"