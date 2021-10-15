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Haberler Sağlık Prof. Dr. Demirdal: TURKOVAC aşısı olanlar 6 ay takip edilecek - Haberler
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Prof. Dr. Demirdal: TURKOVAC aşısı olanlar 6 ay takip edilecek

Turkovac'ın Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tuna Demirdal, "Aşı olan gönüllülerin 6 ay boyunca antikor düzeyi kontrol edilecek. Koruyucu antikorlarına düzenli aralıklarla bakılması gönüllümüzün lehinedir" dedi

Prof. Dr. Demirdal: TURKOVAC aşısı olanlar 6 ay takip edilecek - Haberler
Prof. Dr. Demirdal: TURKOVAC aşısı olanlar 6 ay takip edilecek
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DHA

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi TURKOVAC Faz-3 Çalışması Araştırmacısı, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Tuna Demirdal, Faz-3 çalışması kapsamında seri üretime geçilmeden önce 3 bin gönüllü üzerinde 'hatırlatma dozu' olarak uygulanan, yerli ve inaktif aşı TURKOVAC hakkında bilgi verdi.

Aşı olan gönüllülerin 6 ay boyunca takip edileceğini kaydeden Prof. Dr. Demirdal, bu takip sürecinde gönüllülerin antikor düzeyinin belirli aralıklarla ölçüleceğini dile getirdi. Takip sürecini anlatan Demirdal, "Gönüllü olması için gereken kriterlere uyan kişilerin önce fizik muayenesi yapılıyor. Daha sonra gönüllü onay formu imzalanıyor. Gebelik testi yapılıyor. Aşının yapıldığı ilk gün 'sıfırıncı gün' olarak adlandırdığımız günde antikor düzeyini ölçüyoruz. Daha sonra belli periyotlarda 4 kez daha antikor düzeyi kontrol ediliyor. Bu durum gönüllümüzün de lehine bir durum. Koruyucu antikorlarına düzenli aralıklarla baktırmış olacak" diye konuştu.

'BAZI KISITLAMALAR VAR'

Yerli aşının Faz aşamalarını anlatan Prof. Dr. Demirdal, "Hem ilaçların hem de aşıların raflarda yerini alıncaya kadar belli bir sürenin geçmesi ve güvenlik ile etkinliğinin hesaplanması gerekiyor. Faz-0 klinik öncesi çalışmalar, Faz-1 güvenilirlik çalışmaları, Faz-2 doz aralığının tespit edilmesini ifade ediyor. Faz-3 ise güvenlik ve etkinlik çalışmalarının yapıldığı aşamadır. Faz-3 çalışmasında gönüllülerimizle ilgili bazı kısıtlamalarımız var. 18-59 yaş arası, 2 doz Sinovac aşısını 3-9 ay arasında olmuş kişileri gönüllü olarak kabul ediyoruz. Kontrol altına alınmış bir kronik hastalığının bulunmaması gerekiyor. Covid-19 hastalığını daha önce geçirmemiş olması gerekiyor. Gönüllü kadının ise gebe olmaması gerekiyor. Başka aşılar araya girmişse o gönüllümüzü kabul edemiyoruz" dedi.

'TURKOVAC KORUYUCULUĞU ARTIRACAK'

TÜRKOVAC aşısının 'hatırlatma dozu' olarak yapılacağını dile getiren Demirdal, "Sağlık Bakanlığı Türkiye'de çok uzun süredir bu aşılamaları başlattı. Çok iyi bir noktaya da geldik. 2 doz aşılama yapıldıktan sonra koruyuculuğun azaldığını biliyoruz. 3'üncü hatırlatma dozu olarak uygulanacak TURKOVAC, antikor düzeyini belli bir noktaya ulaştıracak ve koruyuculuğu artıracaktır" diye konuştu.

Yerli aşının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Demirdal, "Tüm dünyada aşılama sıkıntıları oldu. Dünya Sağlık Örgütü, aşının ulaşımı konusunda tam bir adaletin sağlanamadığını sık sık vurguladı. Aşı yapılan ülkeler hep zengin ülkeler oldu. Türkiye de aşılama konusunda önemli bir aşama katetti. Aşı olmak isteyip de olamayan hiçbir vatandaşımız olmadı. Bu anlamda şanslıyız ancak birçok Afrika ülkesi istenilen düzeye ulaşamadı. Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor; her ülkede aşılama yapıldığında hastalığın kontrol altına alınması sağlanmış olacak. Hastalık her tarafta bitmeden son bulmuyor. Bu nedenle kendi aşımızın olması çok güzel" dedi.

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