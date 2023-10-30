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        Haberler Sağlık Prof. Dr. Dokgöz'den ailelere uyarı: Siber suçlar küresel sorun haline geldi

        Prof. Dr. Dokgöz'den ailelere uyarı: Siber suçlar küresel sorun haline geldi

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Dokgöz, siber suçların önlenmesinde ebeveynlere sorumluluk düştüğünü belirterek, "Siber suçlar, küresel sorun haline geldi. Hem kendileri, hem çocukları, hem de içinde bulundukları toplumsal yapı açısından gerekli önlemleri almak zorundalar" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 09:46 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:46
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        Ailelere 'siber suç' uyarısı!
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        Kitabın editörlüğünü yapan MEÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Dokgöz'ün yaptığı, siber dünyanın sonsuz evrenine multidisipliner bir yaklaşım getiren ve alanında ilk olan 'Siber Suçlar' kitabı yayınlandı. 23 bölüm, tıp, psikoloji, kriminoloji, hukuk, etik, siber güvenlik gibi uzmanlardan oluşan 37 bilim insanı tarafından yazılan kitap, sanal gerçeklikle beraber yeni suç unsurlarının da oluşmasını ve dünyada küresel bir sorun haline gelmesini ele alıyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "HUKUKSAL ALTYAPININ HAZIRLANMASI GEREKİYOR"

        Prof. Dr. Dokgöz, siber suçların önlenmesinde ebeveynlere çok büyük sorumluluk düştüğünü söyleyerek, "Siber suçlar küresel sorun haline geldi. Hem kendileri, hem çocukları hem de içinde bulundukları toplumsal yapı açısından gerekli önlemleri almak zorundalar. Çünkü global dünyanın bir parçasıyız ve cebimizde tüm dünyayı taşıyoruz. Kötü kullanımı önlemek için ne yapmaları gerektiğini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Suç unsurunun nerede gelişebilmelerini öğrenmeleri lazım. Hem korumak hem de korunmak anlamında. Ebeveynlerin dışında devletin siber suçlar konusunda hem toplumu bilgilendirmesi hem de gerekli hukuksal altyapıyı hazırlaması gerekiyor. Siber suçların diğer suçlardan farklı olduğunu düşünmüyorum. Kötüye kullanım için hem önlemler almak hem de suçları tanımlayıp çerçeveyi çizmek lazım" dedi.

        "SİBER DÜNYA YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZİ HALİNE GELDİ"

        Siber dünya ile beraber ortaya yeni suçların da çıkacağını kaydeden Prof. Dr. Dokgöz, "Siber Suçlar kitabı, alanında bir ilk. Adli tıp, psikoloji, hukuk, etik, siber güvenlik konuları çeşitli boyutlarıyla yer alıyor. Dünyada şu an bir siber devrim yaşanıyor ve Türkiye bu devrimin bir parçası olmak durumunda. Bu kitap, siber dünyaya farklı disiplinlerden bir yaklaşım getiriyor. Hem siber dünyanın doğru kullanımı hem de kötüye kulanım alanlarını irdeleyen bir kitap. Bu kitabı özellikle öğrencilerin, öğretmenlerin hatta ebeveynlerin kullanması gerektiğini düşünüyorum. Siber dünya, yaşamın vazgeçilmezi haline geldi. Dünyanın neresine gidersek gidelim herkesin elinde cep telefonları var ve kafaları öne eğik. Siber dünyanın iyiye kullanımı kadar kötüye kullanımı da söz konusu ve yeni suçlarla da karşılaşacağız. Şu an bildiğimiz suçlar var bir de bilmediğimiz, öngöremediğimiz suçlar var. Bu noktada hem mevcut durumu irdelememiz hem de geleceğe yönelik perspektifler geliştirmemiz gerekecek. Suçlar konusunda da sadece yerel dinamikleri düşünmeyelim. Çünkü dijital dünya global bir dünya. Global dünyayı birlikte düşünmemiz gerekir. Dijital dünyanın güvenli ve düzenli kullanımı anlamında entegre olmamız şart" diye konuştu.

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