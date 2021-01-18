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Prof. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş Kaya (51),koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi
DHA

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş Kaya, koronavirüs nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durmuş Kaya sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınırken, bugün hayatını kaybetti.

Durmuş Kaya´nın ölümü üzüntü yarattı. Durmuş Kaya´nın vefatını Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü duyurdu. Hülagü sosyal medya hesabından, "Teknoloji Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Durmuş Kaya hocamız, Covid 19 enfeksiyonu nedeniyle vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dilerim. Üniversitemizin başı sağ olsun." dedi.

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