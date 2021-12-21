Prof. Dr. Enginyurt'tan dikkat çeken uyarı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Son dakika: Korona aşısı vurulanlara uzman isimden uyarı
ABONE OL

Prof. Dr. Enginyurt: Aşılı olmak koronavirüsü taşımadığımız anlamına gelmiyor

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kış aylarında koronavirüs vakalarının yükseldiğini belirterek, “Kapalı ortamlardan uzak durmalıyız. Özellikle aşılı olan insanlarda özgüven var, aşılı olmak virüsü taşımadığımız anlamına gelmiyor” dedi

Son dakika: Korona aşısı vurulanlara uzman isimden uyarı
Prof. Dr. Enginyurt'tan dikkat çeken uyarı!
0:00 / 0:00
İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en az iki doz aşı yaptıran nüfusa oranla illeri paylaştı. Bakan Koca’nın paylaştığı tabloya göre Ordu, yüzde 85,7’lik oran ile Türkiye’de nüfusa oranla en fazla aşı yapılan il olurken, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, aynı zamanda Ordu’da yükselişte olan vakaların sebebinin, insanların aşılı olmalarına güvenip, kapalı ortamlarda fazla bulunmalarının ve kurallara uymamalarından kaynaklandığını söyledi.

“Ordu’daki vaka artışlarının sebebi insanların aşıya güvenip, kapalı ortamda çok bulunmaları”
Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasının, koronavirüsün çoğalma hızını arttırdığını söyledi.

Soğuk havalarda kapalı ortamlarda geçirilen zamanın yayılımı çoğalttığını kaydeden Enginyurt, “Kapalı alanlarda sosyal mesafeye dikkat etmiyoruz. Özellikle Ordu’daki vaka artışının sebebi, vatandaşlarımızın aşılı olduklarını düşünerek kapalı ortamları sık kullanması. Sosyal mesafenin yanında sosyal zamana da dikkat etmemiz gerekiyor. Kapalı ortamlarda geçirdiğimiz zamanı kısıtlı tutmamız gerekiyor. Kış aylarında her türlü kapalı ortam bizim için tehlike arz ediyor. Çünkü kapalı ortamda zaman geçiren insan sayısı artık arttı. Sadece ihtiyaçlarımızı karşılamak için kısa bir süre kapalı ortamlarda bulunmamız gerekiyor” dedi.

“AŞILI OLMAMIZ, VİRÜSÜ TAŞIMAYACAĞIMIZ ANLAMINA GELMİYOR"

Korona virüs ile mücadelede aşının son derece önemli olduğunu ancak aşılı olan insanların da virüsü taşıyabileceğini ifade eden Enginyurt, “Aşılı olmamız, virüsü taşımayacağımız anlamına gelmiyor. Artık vatandaşlarımızın 6 ayda bir aşı yaptırmaları gerektiğini ve gündemdeki aşıyı yaptırmayı gerektiğini muhakkak bilmeleri gerekiyor. Avrupa’da tamamıyla kapanmaya giden ülkeler oldu ve Hollanda tamamen kapandı. Pandemiden kurtulabilmemiz için tüm dünyanın aşılı olması gerekiyor. Aşı olmayan toplumlardan mutasyonun çıkacağını söylemiştim ve bu varyantlar Güney Afrika’dan çıktı. Aşılanma tamamen tüm dünyada bitmediği sürece biz pandemiden kurtulamayız. Bununla yaşamaya devam edeceğiz. Artık maalesef pandeminin ne zaman biteceğinin süresini söyleyemiyorum. Aşılanmaya 6 ayda bir devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"ORDU'DA AŞILI VATANDAŞLARDA FAZLADAN BİR ÖZGÜVEN VAR"

“Karadeniz Bölgesi’nde bizim halkımız sosyalleşmeyi çok seviyor. Ordulularda ve özellikle aşılı olan vatandaşlarda fazladan bir özgüven var” diyen Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, şu ifadelere yer verdi: “Benim izlediğim vakalarda maalesef kaybettiğimiz vatandaşlar aşısız olanlar ve hastanede yoğun bakıma da yatanlar maalesef aşısız kişiler. Aşılı olmak bizi hastalıktan korumayacak, hastaneye yatıştan koruyacak. Vatandaşlarımız şunu anlamalı, eğer bu virüs herkesi hasta etseydi dünyada insan ırkı kalmazdı. ‘Benim yakınım hastalandı ama çok rahat geçirdi’ demek virüsün tehlikesiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu hastalık 10 kişiden birinde ağır geçiyor. Artık kaçışımız yok kurallara ve kapalı ortamlarda çok az bulunmamız gerekiyor. Grip olduğunu hisseden eden herkes muhakkak test yaptırsın çünkü bizim ayrıştırabilmemiz tamamen teste bağlı. Grip semptomu ile korona virüs semptomu birbirine çok uyuyor. O yüzden sağlık çalışanlarının bile bunu ayırt etmesi mümkün değil, tek çaremiz test yaptırarak korona virüs olup olmadığımız anlamak.”

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Omicron'a karşı etkili ilaç geliştirildi
SAĞLIK Omicron'a karşı etkili ilaç geliştirildi
DSÖ Genel Direktörü: 2022 salgını bitirdiğimiz yıl olmalı
SAĞLIK DSÖ Genel Direktörü: 2022 salgını bitirdiğimiz yıl ...
DSÖ uyardı! Omicron, Delta mutasyonundan daha hızlı yayılıyor
SAĞLIK DSÖ uyardı! Omicron, Delta mutasyonundan daha hızlı ...
Moderna açıkladı! Omicron'a karşı son derece etkili
SAĞLIK Moderna açıkladı! Omicron'a karşı son derece etkili
20 Aralık Koronavirüs vaka sayısı kaç? Son dakika korona tablosu
SAĞLIK 20 Aralık vaka sayısı açıklandı!
Son dakika: Günde 10 sigara midenize bunu yapıyor
SAĞLIK Günde 10 sigara midenize bunu yapıyor
AB ilaç düzenleyicisi, Novavax aşısının kullanımını tavsiye etti
SAĞLIK AB ilaç düzenleyicisi, Novavax aşısının kullanımını ...
Son dakika: Yeni korona vaka sayısı açıklandı
SAĞLIK Yeni vaka sayısı açıklandı
Prof. Dr. Şahin'den son dakika uyarı: 3 doz yeterli değil
SAĞLIK Prof. Dr. Şahin'den flaş uyarı: 3 doz yeterli değil
O çalışmanın sonucu açıklandı! 3. doz gerekli!
SAĞLIK O çalışmanın sonucu açıklandı! 3. doz gerekli!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.