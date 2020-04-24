Ercüment Ovalı kimdir? sorusu koronavirüs ilacı ile ilgili yaptığı son açıklamayla soruluyor. Koronavirüs tedavisinde klinik çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'nca onay verilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi. Ovalı "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" dedi. İşte Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın hayatından detaylar...

ERCÜMENT OVALI'DAN KORONAVİRÜS AŞISI MÜJDESİ

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Koronavirüs aşısına dair önemli açıklamalarda bulunan Ovalı,

"40 senedir virüs aşısı üretemiyoruz, daha doğrusu üretemiyorduk. Bugün bu değişti. Bir Türk ve ekibi Covid-19 aşısını üretmeyi başardı." dedi.

— Ercüment Ovalı (@ercumenttovali) April 23, 2020

PROF. DR. ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

1961 yılında dünyaya gelen Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor Ercüment Ovalı, Kırklareli Babaeski doğumludur.

Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlamış ardından 19 Mayıs Üniversitesinde iç hastalıkları ihtisası, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ise Hematoloji üst ihtisasını tamamlamıştır.

2009 yılına kadar KTÜ'de transplant ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiş aynı zamanda Türkiye'nin ilk hücre işlem labaratuvarını açmıştır.

Henüz 38 yaşında iken Profesör ünvanını almıştır. Günümüzde özel bir hastanenin Kemik İliği Nakli ekibinde Hematoloji Bilim Dalı Uzmanı ve aynı hastanen Hücre Laboratuvarı Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. GMP ve Hücre tedavi ürünleri danışmanlığını yapmaktadır.

2017 yılında Amerika'dan Kan ve kök hücreden yapay deri üreten Prof. Dr. Ercüment Ovalı için, En İyi Deneysel Araştırma ünvanı ödülü verilmiştir.

Türkiye'de Hücre Laboratuvarı olarak GMP ruhsatını aldıran tek kişi olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı buluşları ile dünyaya adını duyurmayı başarmış çalışmaları ile ilklere imza atmaya devam etmektedir.

2018 yılında GQ töreninde aldığı Yılın Bilim Ödülü'nü, Şehit Eren Bülbül, Şehit Astsubay Ferhat Gedik ve Afrin'deki askerlerimiz adına aldığını ve ödülü Mehmetçiklerimize adadığını açıklamıştır.