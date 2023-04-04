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Prof. Dr. Esin Şenol'u "dana dili" ile tehdit davasında karar

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Esin Davutoğlu Şenol, yaptığı açıklamada ölüm tehdidi aldığını söylemişti Dehşete düşüren olayda, Şenol'un ofisinin önüne iki adet dana dili bırakılmıştı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u, muayenehanesine dana dili göndererek tehdit ettiği belirtilen sanık Mustafa Yücel'in yargılandığı davada karar açıklandı

Prof. Dr. Esin Şenol'u
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AA

Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Yücel tutuklu olduğu Eskişehir'den video konferans aracılığıyla katıldı, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Önceki celse hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan sanık Yücel, savunma yapmak için söz aldı.

İddianamede, Prof. Dr. Şenol hakkında tehdit içeren mesajlar paylaştığı, muayenehanedeki çalışanlara "Esin hocayı göremedim, ben avcı, ona selam söyleyin." dediği, aynı gün ayrıca muayenehanenin girişine dana dili bıraktığı belirtilen sanık Yücel, isnat edilen suçlamaları kabul etmedi.

Yücel, sakatatla birini tehdit etmesinin mümkün olmayacağını savundu.

Müşteki Şenol ile aralarında husumet olmadığını belirten sanık, "Geçen yıl kliniğine gittiğimde görüşmedi. Kendisi ailem ve çocuklarımla ilgili paylaşım yaptı. Mahkeme huzurunda özür diliyorum, ailemdeki bir kadının canı ne kadar kıymetliyse diğer kadınların da canı o kadar değerlidir. Bir hatam olduysa cezamı çekmeye razıyım. İddia edildiği gibi poşetlerin içinde dana dili yoktu." iddiasında bulundu.

Taraf avukatlarının da beyanını alan mahkeme hakimi, kararını açıkladı.

Buna göre sanık sanık Yücel, "özel işaretlerle zincirleme şekilde tehdit" suçundan 4 yıl 6 ay, "ısrarlı takip" suçundan ise 1 yıl olmak üzere 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hükümle birlikte sanık Yücel, tutuklu bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak, "bulunduğu il sınırını terk etmeme" adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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