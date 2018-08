"ORTA MARMARA ÇUKURU-TEKİRDAĞ"

İkinci olarak yine dikkat çeken fay hattı, Orta Marmara Çukuru ile Tekirdağ arasında bulunan fay hattı. Bu fay hattında küçük depremler yaşanıyor ancak bu depremlere, denizin altındaki küçük doğalgaz çıkışlarının neden olduğunu saptadık. Daha önemlisi, bu hattın, 1912 depreminde kırılmamış olma olasılığının çok yüksek olduğunu belirledik. Burada yaşanabilecek kırılmanın 7'ye yakın olacağını söyleyebiliriz.

"İZMİT KÖRFEZİ-İSTANBUL BOĞAZI"

Üçüncü olarak da belirtilmesi gereken fay hattı, Adalar'ın güneyinden geçen, İzmit Körfezi'nden Boğaz'a uzanan fay hattı. Bu fay hattının kırılması durumunda ise yine 6 büyüklüğünde bir deprem öngörülmektedir.

"ÜÇ HAT AYNI ANDA KIRILIRSA, 7.5'LİK DEPREM"

Şayet bu bahsettiğimiz üç fay hattının aynı anda kırılması durumunda ise yaşayacağımız depremin büyüklüğünün 7.5'i bulacağını söylememiz gerekiyor. Bununla birlikte şöyle bir olasığılı da düşünmemiz gerekiyor: Bu bahsettiğimiz; Orta Marmara Çukuru ile Adalar, Orta Marmara Çukuru ile Tekirdağ ve İzmit Körfezi'nden Boğaz'a uzanan fay hatlarının 1766'daki gibi 2 ay arayla kırılması durumunda ise 7 büyüklüğünde 2 depremi yaşamamız söz konusu. Bir bilim insanı olarak 2 tane 7'lik depremin daha yıkıcı olabileceği fikrindeyim.

"KAYBIMIZ YÜZ BİNLER OLUR"

Resmi makamlarca, İstanbul'daki binaların yüzde 60'ının mühendislik hizmeti almadan inşa edildiği ve depreme karşı yüzde 100 güvenli olmadığı ifade edildi. Şimdi hep birlikte hesap yapalım. İstanbul'da, 1 milyon 600 bin bina bulunuyor. Bu 1.6 milyon binanın yüzde 99'unun sağlam, yüzde 1'inin de depreme dayanıksız olduğunu düşünelim.

1.6 milyon binanın sadece yüzde 1'i, 16.000 bina yapar. Bu 16.000 binanın 4 katlı ve her katta 2'şer dairesi olsa, her binada 8 dairesi olur. Her dairede de 4 nüfus yaşasa, bir binada 32 kişi ikamet eder. 32'yi, 16.000 bina ile çarparsanız ortaya 500.000 gibi bir rakam çıkar. Bu da sadece binaların yüzde 1'inin zarar görmesi durumunda on binlerin, belki yüz binlerin yaşamını yitirmesi demektir.

"YAPILMASI GEREKENİN YÜZDE 20-30'U GERÇEKLEŞTİ"

1999'dan bu yana gerek devletimiz gerekse hükümetler elbette çok şey yaptı, birçok adım attı. Resmi kurumlar, hastaneler, okullar, yollar, köprüler, viyadükler güçlendirildi; halkın bilinçlenmesi için emek verildi, deprem sigortası hayata geçti. Elbette birçok şey yapıldığını belirtmek gerekir.

Ama yapılanlar yeterli midir, 'Hayır, değil'. Japonya her şeyini 10 yıl ortaya koyarak Kobe'yi depreme hazırladı. (1995'te Kobe'de yaşanan 7.2'lik depremde 6 bin 200 kişi ölmüştü.) Bana sorarsanız yapılanlar, yapılması gerekenin yüzde 20'si, belki de 30'u düzeyindedir.