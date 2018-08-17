17 Ağustos 1999, Türkiye'yi yasa boğan ve 17 bin 480 canımızı bizden alan tarihti... Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde sabaha karşı saat 03.02'te yaşadığımız, 45 saniye süren ve binlerce hayatı değiştiren en karanlık gece olarak hafızalarımıza kazındı. Yerin 10 kilometre altında 120 km uzunluğundaki bir fayın, 7.4 büyüklüğündeki depremle kırılması Marmara Bölgesi'nde, 48 bin 901 de vatandaşımızın yaralanmasına neden oldu. Deprem nedeniyle 505 yurttaşımız ise maalesef sakat kaldı. 35 BİN KONUT YIKILDI, KOCAELİ'NDE 9 BİN 477 CAN... Saatler geçip gün ağardığında Türkiye, o kara tabloyla karşılaştı. Resmi rakamlara göre 35 bin 180 konut, 5 bin 770 işyeri yıkılmış ya da hasar görmüştü. 40 bin 757 konut ve 6 bin 57 işyeri orta hasarlı, 45 bin konut ve 6 bin işyeri ise hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti. Depremden en çok etkilenen kentin, 17 bin binanın yıkıldığı ve 9 bin 477 can kaybının yaşandığı Kocaeli olduğu günler sonra ortaya çıktı. Sakarya'da 3 bin 891, Yalova'da 2 bin 504, İstanbul'da 981, Bolu'da 270, Bursa'da 268, Eskişehir'de 86 ve Zonguldak'ta 3 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

600 BİN KİŞİ EVİNDEN BARKINDAN OLDU Depremin ardından başta Kocaeli ve Sakarya olmak üzere Marmara Bölgesi'nde depremin yıkıcı hasar yarattığı bölgelerde 45 bin prefabrik konut yaptırıldı. 150 binin üzerinde vatandaşımız, kalıcı konutlar yapılana kadar prefabrik konutlarda ve çadırlarda barındı. Ankara'dan İzmir'e kadar çok geniş bir alanda hissedilen 17 Ağustos, 600 bin yurttaşımızı evsiz barksız bıraktı. 16 MİLYON KİŞİ DEPREMDEN ETKİLENDİ Deprem gerek büyüklüğü ve etki alanının genişliği gerekse sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Depremin, Türkiye ekonomisinin kalbi olan Marmara'da yaşanması nedeniyle 16 milyon insan, 17 Ağustos'tan farklı düzeyde etkilendi.

2 BİN 100 DAVA AÇILDI AMA CEZASIZ SON BULDU... Depremden sonra yapım hatalarından çöken binaların müteahhitlerine 2100 dava açıldığı kayıtlara geçti ancak bu davalardan 1800'ü hukuki boşluklardan dolayı cezasız son buldu. Geri kalan 300 davanın ise 100 kadarına ceza verildi ve birçoğu da ertelendi. Kalan davalar ise 16 Şubat 2007'de 'zaman aşımı'na uğrayıp düştü. Bu cezalar içinde 316 kişinin hayatını kaybettiği Yüksel Sitesi davasında 5 sanığa verilen cezaların ertelenmesi basında geniş yer buldu. İTÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. NACİ GÖRÜR: +/- 10 İLÂ 15 YIL İÇİNDE DEPREM OLACAK Habertürk, 17 Ağustos'un yıldönümünde yerbilimci İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr Naci Görür ile "30 yıl içinde olacağı" yıllar önce açıklanan Marmara Depremi'ni konuştu... Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de, Gölcük depreminin ardından 1999 ile 2016 yılları arasında AB kaynaklı fonların desteğiyle uluslararası gemilerin de katıldığı çok önemli bilimsel çalışmalar yapıldı. 2014 yılına kadar bu çalışmaların hepsinde yer aldım. Çalışmalara, İTÜ ve Boğaziçi'nden arkadaşlarımız da katıldı. 19 yıl önce bizler, '30 yıl içinde İstanbul'da deprem olacak' dedik ve bu tespitimiz halen geçerliliğini koruyor. Bu belirtilen 30 yıl için +/- 10-15 yıl içinde depremin yaşanacağını yabancı uzmanlar da ifade ediyor. "ORTA MARMARA ÇUKURU-ADALAR ARASI" Bizim yaptığımız çalışmalarda, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nin altındaki devamı olarak gördüğümüz ve riskli bulduğumuz 3 noktaya dikkat çekmek gerekir. Bunlardan ilki, Orta Marmara Çukuru ile Adalar arasında yer alan, doğrultu atımlı fay hattı. Bu hatta bir kitlenme var ve burada yaşanabilecek bir kırılma 7.2 büyüklüğünde deprem üretir.

Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara Depremi'yle ilgili 4 ihtimali anlattı

"ORTA MARMARA ÇUKURU-TEKİRDAĞ" İkinci olarak yine dikkat çeken fay hattı, Orta Marmara Çukuru ile Tekirdağ arasında bulunan fay hattı. Bu fay hattında küçük depremler yaşanıyor ancak bu depremlere, denizin altındaki küçük doğalgaz çıkışlarının neden olduğunu saptadık. Daha önemlisi, bu hattın, 1912 depreminde kırılmamış olma olasılığının çok yüksek olduğunu belirledik. Burada yaşanabilecek kırılmanın 7'ye yakın olacağını söyleyebiliriz. "İZMİT KÖRFEZİ-İSTANBUL BOĞAZI" Üçüncü olarak da belirtilmesi gereken fay hattı, Adalar'ın güneyinden geçen, İzmit Körfezi'nden Boğaz'a uzanan fay hattı. Bu fay hattının kırılması durumunda ise yine 6 büyüklüğünde bir deprem öngörülmektedir. "ÜÇ HAT AYNI ANDA KIRILIRSA, 7.5'LİK DEPREM" Şayet bu bahsettiğimiz üç fay hattının aynı anda kırılması durumunda ise yaşayacağımız depremin büyüklüğünün 7.5'i bulacağını söylememiz gerekiyor. Bununla birlikte şöyle bir olasığılı da düşünmemiz gerekiyor: Bu bahsettiğimiz; Orta Marmara Çukuru ile Adalar, Orta Marmara Çukuru ile Tekirdağ ve İzmit Körfezi'nden Boğaz'a uzanan fay hatlarının 1766'daki gibi 2 ay arayla kırılması durumunda ise 7 büyüklüğünde 2 depremi yaşamamız söz konusu. Bir bilim insanı olarak 2 tane 7'lik depremin daha yıkıcı olabileceği fikrindeyim. "KAYBIMIZ YÜZ BİNLER OLUR" Resmi makamlarca, İstanbul'daki binaların yüzde 60'ının mühendislik hizmeti almadan inşa edildiği ve depreme karşı yüzde 100 güvenli olmadığı ifade edildi. Şimdi hep birlikte hesap yapalım. İstanbul'da, 1 milyon 600 bin bina bulunuyor. Bu 1.6 milyon binanın yüzde 99'unun sağlam, yüzde 1'inin de depreme dayanıksız olduğunu düşünelim. 1.6 milyon binanın sadece yüzde 1'i, 16.000 bina yapar. Bu 16.000 binanın 4 katlı ve her katta 2'şer dairesi olsa, her binada 8 dairesi olur. Her dairede de 4 nüfus yaşasa, bir binada 32 kişi ikamet eder. 32'yi, 16.000 bina ile çarparsanız ortaya 500.000 gibi bir rakam çıkar. Bu da sadece binaların yüzde 1'inin zarar görmesi durumunda on binlerin, belki yüz binlerin yaşamını yitirmesi demektir. "YAPILMASI GEREKENİN YÜZDE 20-30'U GERÇEKLEŞTİ" 1999'dan bu yana gerek devletimiz gerekse hükümetler elbette çok şey yaptı, birçok adım attı. Resmi kurumlar, hastaneler, okullar, yollar, köprüler, viyadükler güçlendirildi; halkın bilinçlenmesi için emek verildi, deprem sigortası hayata geçti. Elbette birçok şey yapıldığını belirtmek gerekir. Ama yapılanlar yeterli midir, 'Hayır, değil'. Japonya her şeyini 10 yıl ortaya koyarak Kobe'yi depreme hazırladı. (1995'te Kobe'de yaşanan 7.2'lik depremde 6 bin 200 kişi ölmüştü.) Bana sorarsanız yapılanlar, yapılması gerekenin yüzde 20'si, belki de 30'u düzeyindedir.

"OLASI DEPREM İÇİN NELER YAPILMALI?" 1999 depreminin ardından toplanma alanı olarak belirlenen alanların birçoğu maalesef yok edildi. Deprem anında kullanılması planlanan 'Acil Yot Hatları' şu an hizmet verebilecek durumda mı? Her belediye depremle ilgili 'Acil müdahale birimi' oluşturmuştu, bunlar halen faaliyette mi? Deprem çantalarımız evde başucumuzda duruyor mu? Biz kendimizi depreme hâlâ hazırlamadık. Kentsel dönüşüm de binaların güçlendirilmesi için düşünüldü ancak müteahhidlere rant alanına dönüştü. "KENT BİLEŞENLERİYLE DEPREME HAZIRLANMALI" Depreme karşı, bir kenti güvenli yapacak bütün bileşenlerini düşünmeli ve önlem almalıyız. Alt yapısından, yollarına, köprülerine, atık arıtım sistemlerine, barajlarına, yanıcı madde üreten fabrikalarına kadar her şey kentin bileşenleridir. Barajlarımızın güvenliğini tam olarak sağlamak durumundayız. İşadamları, 'Büyük bir depremde fabrikalarımızın hepsinin nasıl ayakta kalacağına ilişkin planlamamızı yaptık, hazırız' diyebilmeli. DEPREMİN SEMBOL İSMİ EMİNE CEBECİ: BEN SERKAN'IMA 4 YIL SONRA KAVUŞTUM 17 Ağustos depreminin sembol isimlerinden biri olan Emine Cebeci, 4 yıl oğlu Serkan'ın cenazesine kavuşmak için mücadele etti. Kimliği belirlenmeden defnedilen onlarca mezar açılıp, DNA testi yapıldı. Cebeci, amansız mücadelesinin sonunda oğlunun cenazesine kavuştu. Her gün oğlunun mezarını ziyaret eden, "Ben Serkan'ıma 4 yıl sonra kavuştum" diyen Cebeci, kendi 17 Ağustos'unu anlattı... "KASIKTA KIRILAN KEMİK DAMARI YIRTMIŞ" İçinde bulunduğumuz bina tamamen yıkılmıştı. Ben ve Serkan, komşularımızla binanın altındaydı. Bizi kurtarmaya çalışıyorlardı. Serkan (19) benden önce enkazdan çıkarıldı, hastaneye götürmek istediler. "Annem sağ, enkazın altında. Onu çıkarmadan beni hastaneye götüremezsiniz" diyordu.