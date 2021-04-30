Prof. Dr. Savlı: İş çığırından çıkabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Prof. Dr. Hakan Savlı: Sonbaharda daha uzun kapanmak zorunda kalabiliriz

Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr.Hakan Savlı, koronavirüs nedeniyle sonbahara doğru daha fazla sıkıntı yaşanabileceğini belirterek, "Sonbaharda daha uzun kapanmak zorunda kalabiliriz; çünkü mutasyonların yapısını saptama sistemimiz de büyük boşluk var. Bu konuda bütün sorumluluk sınırlı sayıda imkanı olan bakanlığın halk sağlığı laboratuvarlarına bırakılmış durumda. Tek bir merkezin üzerine bu yükü bırakırsak ülkemizdeki mutasyon soyları şu andaki gibi karanlıkta kalır, nasıl bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu anlayamayız" dedi

Prof. Dr. Hakan Savlı: Sonbaharda daha uzun kapanmak zorunda kalabiliriz
Prof. Dr. Savlı: İş çığırından çıkabilir
0:00 / 0:00
DHA

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 17 günlük tam kapanma sürecine geçildi. Bazı kişiler, bu süreyi geçirmek için memleketlerine ve tatil bölgelerine akın etti.

Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Savlı, sonbaharda daha uzun kapanmak zorunda kalınabileceğini belirtti. Mutasyonların yapısını saptama sisteminde boşluk olduğunu kaydeden Savlı, "Sonbaharda daha uzun kapanmak zorunda kalabiliriz çünkü mutasyonların yapısını saptama sistemimizde büyük boşluk var. Bu konuda bütün sorumluluk sınırlı sayıda imkanı olan bakanlığın halk sağlığı laboratuvarlarına bırakılmış durumda. Tek bir merkezin üzerine bu yükü bırakırsak ülkemizdeki mutasyon soyları şu andaki gibi karanlıkta kalır, nasıl bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu anlayamayız" dedi.

"VİRÜS 20-25 MUTASYON TAŞIYAN BİRLEŞİK YAPIYLA ENFEKTE EDİYOR"

Başlangıçta birkaç mutasyondan söz ettiklerini söyleyen Savlı, "Artık her virüs 20-25 mutasyon taşıyan birleşik bir yapıyla enfekte ediyor. Şu an aramızda dolaşan virüs soylarının dizilerini çok ayrıntılı bir şekilde taramazsak kiminle karşı karşıya olduğumuzu bilemeyiz ve sürece doğru müdahale edemeyiz. Ağır seyreden soylar, eski soyların yerini alabilir ve bizim haberimiz bile olmaz. Unutmayın ki ilk başladığımızda ortada İngiltere soyu yoktu. Şu an Türkiye, İngiliz soyu ile kaplanmış durumda ve ne yazık ki Güney Afrika soyunun ayak seslerini duyuyoruz" diye konuştu.

COVID-19 GENOM KONSORSİYUMU ÖNERİSİ

Salgının kaderinin değiştirilmesi için 'Türk Covid-19 Konsorsiyumu' kurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Savlı, şunları söyledi: "Tekrar kapanmak istemiyorsak sürekli aynı cümleyi tekrarlamak gerekiyor; çünkü salgının kaderini değiştirecek en hassas cümlelerden biri bu; acilen bir 'Türk Covid-19 Genom Konsorsiyumu' kurmak gerekiyor. Bizdeki yılda 3 bin 650 kişi dizileme hızımız çok yetersiz. İngiliz Covid-19 Genom Konsorsiyumu'nun dizilediği sayının 440 bin kişiye ulaştığını düşünürsek, salgındaki en kritik noktalardan birini farkında olmadan nasıl hep birlikte gözden kaçırdığımızı görmüş oluruz. Türkiye´nin çeşitli bölgelerinde insanları yoğun bakıma düşüren virüslerin haritaları çıkarılmadı. Hangi soyları temsil ettiklerini bilmiyoruz. Bu kadar geniş bir coğrafyayı da ancak birçok başka ülkede olduğu gibi genetik laboratuvarlarının birleştiği bir konsorsiyum analiz edebilir."

MUTASYON DİZİLEMESİ YAPMANIN BAŞKA ALTERNATİFİ YOK

Covid-19 ile ilgili dizi analizi yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Savlı, şöyle konuştu: "Türkiye´de cihaz kapasitesi ve yetişmiş insan gücü açısından çok iyi durumdayız. Virüsle mücadelede her şeyin bir alternatifi var; aşıların, ilaçların, kapanıp, açılma kararlarının hep alternatifleri var ama virüsü tanımak için yüksek sayıda dizi analizi yapmaya mecburuz, bunun bir alternatifi yok. Bu konuda bugün itibarıyla zayıf durumdayız. Bu 2 haftalık kapanma, aklımızı toplayıp organize olmak için iyimser bir başlangıç noktası yaratıyor. Genom merkezlerinin bir araya getirileceğini düşünüyorum. Şüpheli olguların, aşı olduğu halde aşının işe yaramadığı entübe olguların tümünde hemen ve mutlaka dizi analizi yapmak gerekiyor. Yoksa kısa sürede iş çığırından çıkabilir."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz açıkladı! BioNTech aşısındaki ertelemenin bilimsel gerekçeleri - Haberler
SAĞLIKBioNTech aşısındaki ertelemenin bilimsel gerekçeleri
Bilim insanları tam kapanmayı Habertürk TV'de değerlendirdi: 17 günlük tam kapanma tablosu... - Haberler
SAĞLIK17 gün sonra nasıl bir tablo bekliyoruz?
29 Nisan Koronavirüs tablosu vaka sayısı AÇIKLANDI - Son Dakika corona vaka sayısı ve vefat sayısı
SAĞLIKGüncel Türkiye Koronavirüs tablosu
'Koronavirüste çocuk vaka ve ölümleri arttı'
SAĞLIK'Koronavirüste çocuk vaka ve ölümleri arttı'
Son dakika: Bugünkü koronavirüs vaka sayısı belli oldu! Düşüş... - Haberler
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler: "Kovid-19 salgınının 2022 sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz"
SAĞLIKRobert Koch Enstitüsü'nden korkutan virüs tahmini
50 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? AŞIDA SON DURUM:50 yaş üzeri aşılama hangi tarihte başlıyor?
SAĞLIK50 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak?
Türkiye'ye mayısta getirilecek Sputnik V aşısı dünyada 60'tan fazla ülkede tescil edildi
SAĞLIKTürkiye'ye mayısta geliyor! Dünyada 60'tan fazla ...
Biontech aşısı yan etkisi var mı? Biontech aşısını kimler olmalı? Pfizer Biontech aşısı koruma oranı
SAĞLIKBiontech aşısının yan etkileri neler?
Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları, yaşlıların Covid-19 kaynaklı hastaneye yatışına karşı yüzde 94 etkili
SAĞLIKO aşılar yaşlıların Covid-19 kaynaklı hastaneye ...