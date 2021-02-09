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Prof. Dr. Havva İşkan Işık'a Patara'daki çalışmalarından dolayı "vefa plaketi" verildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Patara Antik Kenti'nin binlerce yıl sonra yeniden aydınlığa çıkarılmasında önemli rol oynayan Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık'a "vefa plaketi" vererek teşekkür etti.

Prof. Dr. Havva İşkan Işık'a Patara'daki çalışmalarından dolayı
AA

Rektör Özkan, aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan Işık'ı makamında ağırladı.

Göreve geldiği günden beri plaketi vermeyi planladığını aktaran Özkan, Işık ve eşi Prof. Dr. Fahri Işık'a Patara'ya ve arkeoloji dünyasına yaptıkları katkılar için teşekkür etti.

Patara Antik Kenti çalışmalarının uzun yıllardır sürdüğüne, hala yeni eserlere rastlanıldığına dikkati çeken Özkan, "Patara Antik Kenti öyle bir hazine ki Prof. Dr. Fahri Işık hocamız ve sonrasında Prof. Dr. Havva İşkan Işık hocamız, 1988'den beri kazı çalışmalarını sürdürüyorlar. Arkeoloji dünyasını aydınlatan Patara Antik Kenti'nde Deniz Feneri, Likya Birliği Meclisi Binası, Yol Kılavuz Anıtı ve çok sayıda antik mezarları binlerce yıl sonra yeniden aydınlığa çıkardılar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını "Patara Yılı" ilan etmesinden dolayı da Patara'ya önemli sayıda ziyaretçi geldiğini ifade eden Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Patara'yı gezdiklerini hatırlattı.

Emine Erdoğan'ın bu güzel tarihin ortaya çıkarılması ve ziyaretçilerle buluşturulmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu aktaran Özkan, Erdoğan'ın Işık'a verdiği emekten dolayı teşekkür ettiğini dile getirdi.

Işık ise yıllar öncesinde kısıtlı olanaklara rağmen iğneyle kuyu kazar gibi onlarca tarihi eseri gün yüzüne çıkarmayı başardıklarını kaydetti.

Patara'yı evi gibi gördüğünü vurgulayan Işık, "Akdeniz Üniversitemiz ve devletimizin büyük desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bu kazı, devlet desteğiyle bu noktaya geldi. Azimli ve çalışkan ekibimizle Patara'daki tarihi zenginlikleri gün yüzüne çıkardık, çıkarmaya devam edeceğiz." dedi.

Işık, 2020'nin "Patara Yılı" olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve bu süreçte verdiği destek için Rektör Özkan'a teşekkür etti.

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