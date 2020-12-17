Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci’nin ardından, Prof. Dr. İbrahim Benter'de Covid 19'a umut oldu. Türk bilim insanı Benter, korona virüs ilacını bulduğunu açıklamasının ardından merak edilen isimler arasında yer aldı. ABD’de uzun yıllar tıp alanında araştırmalar yürüten KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü yapan farmakoloji profesörü İbrahim Benter, kalp ve damar problemlerinin tedavisine ilişkin yaptığı eğitim ve araştırmaları dolayısıyla birçok ödüle layık görüldü. İşte İbrahim Benter'in biyografisi...

PROF. DR. İBRAHİM BENTER KİMDİR?

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter 1962 yılında Lefkoşada doğdu. Annesi ve babası Baflıdırlar. Türk Maarif Kolejinde okudu. 1980-2000 yıllarında ABD’de bulundu: 1985’de Florida Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. New York Tıp Fakültesinde okudu ve Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991’de doktora aldı. Cleveland Clinic Foundation da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı. Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hipertansiyon Araştırma Bölümünde araştırmacı olarak çalıştı. 1994’da Memphis de Tennessee Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Göz Fakültesinde önce Yardımcı Doçent ve sonra Doçent olarak çalıştı.

Eğitim ve araştırma konularında birçok ödüller aldı. En önemli buluşu olan angiotensin-(1-7) diye bilinen bir hormon; Kanser, hipertansiyon ve kalp hastalıkları için deneniyor. 2001-2012’de Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim dalında Profesor, bölüm başkanı ve bircok idari makamlarda çalıştı. Eylül 2012’den beri Oxford Üniversitesinde çalışıyor. Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans’la çalıştı. Araştırma konusu hipertansiyon ve şeker hastalarında kalp ve damar problemlerinin tedavisidir.

Benter salgının ortaya çıkmasının ardından Şubat ayında COVID-19 virüsünün Angiotensin zinciri içindeki ACE2 proteinine tutunarak akciğerlere ve ardından vücuda girdiğini belirterek, bu proteini durduracak ilaç geliştirilebileceğini açıklamıştı.

Benter, bazı çalışmaların yapıldığını ve kısa sürede bunların daha da netleşeceğini kaydetmişti.