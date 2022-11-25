Covid'e yakalanan Prof. Dr. İlber Ortaylı, son durumunu paylaştı

Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili okurlarım, geçen hafta yorgunluktan sonra bir rahatsızlık geçirdim. Doğrusu bu ikinci Covid'di ama hafif geçirdiğim için olacak ki hekimimin yardımıyla atlattım, kendimdeyim. Bundan sonra 1 ay daha dikkatli yaşamak zorundayım. Çünkü yorgunluk ve kış şartları kalabalıklar bu hastalığı depreştirebilir” ifadelerini kullandı.
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