Prof. Dr. İlber Ortaylı: Toplum böyle kurulur

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İlber Ortaylı, Galatasaray Nef Stadı'ndaki yardım toplama merkezini ziyaret etti. Çalışmalara destek veren Ortaylı "İş birliği son derece iftihar edeceğimiz durumda. Bu acı günde kıvanç verici bir durum. Öbür takımlar da aynı şekilde çalışıyorlar. Bu iş yürüyecek. Toplum böyle kurulur. Sizinle iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.