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Prof. Dr. İlhan Başgöz kimdir? İlhan Başgöz kaç yaşında?

Ünlü Profesör İlhan Başgöz hayatını kaybetti. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kanser tedavisi gören İlhan Başgöz, Türkiye'nin önemli bilim insanlarından biriydi. Prof. Dr. İlhan Başgöz kimdir? İlhan Başgöz kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Prof. Dr. İlhan Başgöz kimdir? İlhan Başgöz kaç yaşında?

Prof.Dr. Necdet Ünüvar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İlhan Başgöz Hocamızı kaybettik. Hocamıza Allah'tan rahmet; yakınları, sevenleri ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

İLHAN BAŞGÖZ KİMDİR?

İlhan Başgöz ( 1921, Sivas - 13 Nisan 2021, Ankara),Türk folklor araştırmacısı, yazar.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okudu. Aynı yerde asistanlık yaptı, doktora yaptı. Sonra oradaki görevinden uzaklaştırıldı ve Tokat Lisesi'nde öğretmenlik yaptı.

Ocak 1953'te Türk Ceza Kanunu'nun özellikle solcuların o dönemde hapse düşmesine neden olan 141. maddesine aykırılıktan dolayı tutuklandı ve iki yıl hapiste yattı.

1960'ta ABD'ye gitti. Indiana Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyeliği yaptı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde görev yaptı. Zaman zaman Cumhuriyet ve Radikal gazetelerinde yazıları yayımlanmıştır.

ESERLERİ

Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri (1947)
İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi (1956)
Manilerimizden (1957)
Köroğlu (1959)
Karac'oğlan (1977)
Geçmişten Günümüze Nasrettin Hoca
Folklor Yazıları (1987)
Yunus Emre (1990)
Türkiyenin eğitim çıkmazı ve Atatürk (2005)
Gemerek Nire Bloomington Nire Hayat Hikayem (2017)

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