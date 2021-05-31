TÜBİTAK Başkanı: Kasımda yerli VLP aşısı kullanımda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Prof. Dr. Mandal: Her şey planlandığı gibi giderse kasımda yerli VLP aşısı kullanımda

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'de Covid-19 virüsüne karşı aşı çalışmalarıyla ilgili, "Kasım-aralık aylarında, her şey planlanmış şekilde ilerlerse, acil kullanım izni verildiği takdirde ülkemizin kendi milli ve yerli aşısını kullanır hale getirmiş olacağız" dedi. Prof. Dr. Mandal, oldukça yenilikçi bir aşı türü olan virüs benzeri parçacıklar (VLP) aşısı üzerinde çalışmalarının sürdüğünü, ağustos ayında Faz 3 çalışmalarına başlanmasını hedeflediklerini söyledi

Prof. Dr. Mandal: Her şey planlandığı gibi giderse kasımda yerli VLP aşısı kullanımda
TÜBİTAK Başkanı: Kasımda yerli VLP aşısı kullanımda
0:00 / 0:00
DHA

Türkiye Covid-19 Platformu tarafından, TÜBİTAK'ta virüse karşı yerli aşı üzerine çalışmalar devam ediyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sürdürülen aşı çalışmalarıyla ilgili aktardığı bilgide, virüse karşı 7 aşı çalışmasının devam ettiğini, 436 araştırmacı ile 49 farklı kuruluşun güçlerini birleştirdiğini aktardı.

VLP aşısının kasım ayına kadar kullanıma hazır olmasının beklendiğini belirten Prof. Dr. Mandal, VLP'de varyasyonlara karşı aşı çalışması yaptıklarını, İngiliz varyantına karşı aşı geliştirildiğini vurgulayarak, "Faz-2 çalışmasında hem orijinal Vuhan virüsü ile hem de İngiliz varyantı ile beraber çalışılacak. Dolayısıyla ülkemizde kullanılan aşılardan birinde, İngiliz varyantına da göre geliştirilmiş aşı da eş zamanlı olarak Faz-2'de kullanılmış olacak. 480 gönüllü var, gönüllülerimize teşekkürler, sağ olsunlar. Kasım-aralık aylarında her şey planlanmış şekilde ilerlerse, acil kullanım izni verildiği takdirde ülkemizin kendi milli ve yerli aşısını kullanır hale getirmiş olacağız. İki aşı adayımız daha var. Bunlardan biri yenilikçi inaktif aşı adayı, o da şu an Faz- 1 çalışmalarını tamamlamak üzere. Diğeri de vektör tabanlı, adenovirüs tabanlı virüs aşımız. O da Faz-1 çalışmalarına başlama aşamasında."

'BİZİM İLK YAPIYOR OLMAMIZIN ÇOK KRİTİK BİR ÖNEMİ VAR'

Prof. Dr. Hasan Mandal, Mart 2020 sonu itibarıyla Türkiye'deki aşı ve ilaç çalışmalarında yetkinlikleri bir araya getirdiklerini ve Covid-19 Türkiye Platformu altında çalışma başlattıklarını hatırlattı.

Prof. Dr. Mandal, "Yoksa bu kadar kısa sürede aşı çalışmalarının hücreden klinik aşamaya gelmesi, Faz-2 aşamasına gelmesi çok güçtü. 7 aşı çalışmasından 3'ünde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve benim de gönüllü olarak yer aldığımız, virüs benzeri parçacıklar (VLP) aşımızda Faz-1 çalışmaları tamamlandı. Şu an elde edilen tüm sonuçların son tetkikleri yapılıyor ve Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşuna Faz-2 için başvuru bu ayın hafta sonu itibarıyla gerçekleşmiş olacak. Planımız yine 10 Haziran tarihi itibari ile Faz-2 çalışmasına başlamak. VLP aşısı dünyada oldukça yenilikçi bir aşı türü. Dünyada sadece 4 tane araştırma çalışması var. Daha hiçbiri kullanıma dönüşmedi. Bizim ilk yapıyor olmamızın çok kritik bir önemi var. Hedefimiz ağustos ayında Faz-3’e başlanılması" diye konuştu.

'TÜRKİYE AŞI ÜRETEN VE SUNAN BİR ÜLKE HALİNE GELECEK'

Dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile sadece pandemi sürecine yönelik değil, farklı konulardaki aşı araştırmalarıyla ilgili de görüşmeyi sürdürdüklerini dile getiren Prof. Dr. Hasan Mandal, "Uğur Hocamızla Nisan 2020 yılından beri iletişim halindeyiz. Uğur Hocamızın yetkinlik alanı kanser aşıları, o konuyla ilgili de görüşüyoruz. Çok kıymetli bilim insanlarımız var, kendilerine teşekkür ederiz. Türkiye aşı ithal edecek bir ülke değil, aşıyı geliştiren, üreten ve dünyaya sunan bir ülke haline gelecek. Pandemide daha yönetebilir bir durumdayız. Farklı ihtiyaçlara yönelik aşı çalışmalarında da Türkiye’nin merkez bir ülke olması hedefindeyiz. Bu kapsamda da Uğur Hocamızla geleceğe yönelik çalışacağız. Araştırma temelli görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Koca'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajı
SAĞLIKBakan Koca'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajı
Sigara içenlerin Covid-19'a yakalanmaya daha yatkın oldukları gözlemlendi - Haberler
SAĞLIKSigara içenlerin Covid-19'a yakalanmaya daha yatkın ...
ABD'li bilim insanlarından korkutan açıklama! - Haberler
SAĞLIKABD'li bilim insanlarından korkutan açıklama!
Sağlık ekipleri kırsaldaki engelli vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor
SAĞLIKSağlık ekipleri kırsaldaki engelli vatandaşları ...
Salgında yaz tatili uyarısı! - Haberler
SAĞLIKSalgında yaz tatili uyarısı!
Dünya genelinde ölümlerin yüzde 6'sı fiziksel hareketsizliğe bağlı yaşanıyor
SAĞLIKÖlümlerin yüzde 6'sı fiziksel hareketsizliğe bağlı ...
Tiktok faciası! Yanlışlıkla kendini yaktı - Haberler
SAĞLIKTiktok faciası! Yanlışlıkla kendini yaktı
DSÖ'nün tahminleri korkutucu! 40 milyondan fazla genç... - Haberler
SAĞLIKDSÖ'nün tahminleri korkutucu!
30 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA VAKA SAYISI! 30 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı