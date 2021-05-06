Sağlıklı bağışıklık sistemi için şart!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkProf. Dr. Murat Baş açıkladı! Sağlıklı bağışıklık sistemi için şart! - Haberler
ABONE OL

Prof. Dr. Murat Baş'tan bağışıklık sistemi için kefir ve kefirli yoğurt önerisi!

Uzman Diyetisyen Prof. Dr. Murat Baş, "Kefirin hastalıklara iyi geldiği üzerine çok fazla çalışma ve bilimsel kanıt var. O yüzden de şu anda kefir, keyifle içilen bir içecek haline döndü. Kefirli ürünlerin sağlığa olan birçok faydası var. Kefirli yoğurt ve kefir, içerdiği kalsiyumdan dolayı kemik sağlığına destek ve fayda sağlayacak. Pandemi dönemindeyiz, bağışıklık çok önemli. Probiyotik bakteriler, bağışıklığı güçlendirmek için çok önemli bakteriler" dedi

Prof. Dr. Murat Baş açıkladı! Sağlıklı bağışıklık sistemi için şart! - Haberler
Sağlıklı bağışıklık sistemi için şart!
0:00 / 0:00
AA

Uzman diyetisyen Prof. Dr. Murat Baş, kefirin sağlığa birçok faydasının olduğunu belirterek, yapılan çalışmalarda, kefir mayasının 60'tan fazla çeşit bakteri ve maya içerdiğinin belirlendiğini bildirdi.

Baş, fermente bir içecek olan kefirin 5 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi. Kefirin, 100-120 yıl ömür süren Kafkasya'daki milletlerinin uzun yaşama sırrı olduğunu belirten Baş, kefirin, sütün mayalanmasından elde edildiğini anlattı.

Prof. Dr. Murat Baş, yoğurttan farklı olarak "kefir danesi" denilen bir kefir mayasının kullanıldığını ifade ederek, şu bilgileri verdi: "Kefir mayasına 'Peygamber Danesi' de deniyor. Kefirin içinde laktik asit bakterisi dediğimiz bir probiyotik bakteri var. Bu laktik asit bakterisi mayalayabilen, konulduğu içeceği, yiyeceği mayalayan maya türleri aslında. Mayalama tekniği yoğurttan çok farklı değil. Yaklaşık 38-40 derece civarındaki bir süte mayayı koyup, etrafını karanlık olacak şekilde kapatıyorsunuz, sonrasında yaklaşık 10-12 saatte kefir oluşmuş oluyor. Daha koyu kıvamlı ve ekşi tadı seviyorsanız 24 saat bekletip bunu elde edebilirsiniz" diye konuştu.

"KEFİRİN HASTALIKLARA İYİ GELDİĞİ ÜZERİNE ÇOK FAZLA BİLİMSEL KANIT VAR"

Baş, dünyada da 15 yıldan beri kefirin, fermente içecekler arasında en çok tercih edilen içecek haline geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti.

"Kefirin hastalıklara iyi geldiği üzerine çok fazla çalışma ve bilimsel kanıt var. O yüzden de şu anda kefir, keyifle içilen bir içecek haline döndü. Yapılan çalışmalarda, kefir mayasının 60'tan fazla çeşit bakteri ve maya içerdiği belirlenmiştir. Bu da onları çok zengin ve çeşitli bir probiyotik kaynağı haline getirir. Kefir bizim damak tadımızda ekşiyi sevenler için iyi bir alternatif, tatlımsı tatları sevenler ise çok tercih etmiyor."

Prof. Dr. Baş, 2007'de bütün dünyada "Mikrobiyom Projesi"nin başladığını ve amacının vücutta yaşayan organizmaları keşfetmek olduğunu belirterek, "Bu proje başladıktan sonra vücudumuzda 100 trilyon mikroorganizma ile yaşadığımız ortaya çıktı. Bunların vücutta sağlıkla ilgili birçok mekanizmayı etkilediği ortaya çıkmaya başladı ve burada da probiyotik bakteriler ön plana çıkmaya başladı. Kefirin de çok iyi bir probiyotik olduğunu biliyorduk aslında. Bağırsak sağlığının birçok hastalıkla ilişkisinin olduğunun anlaşılması üzerine ve probiyotiklerin, fermente içeceklerin daha popüler olmasıyla kefirin adını daha çok duymaya başladık" diye konuştu.

"KEFİRLİ YOĞURT NORMAL YOĞURDA GÖRE DAHA SAĞLIKLI"

Kefirin endüstriyel madde olmasının bir dezavantaj oluşturmadığını ifade eden Baş, şöyle devam etti: "Kefiri, bundan 20 yıl önce kanser hastaları arayıp bulurlardı bir şekilde. O mayayı bulmak çok zordu. Kefir mayası kendi kendine büyüye bilen bir maya, karnabahara benziyor. Büyüdükçe siz onu etrafınızdakilerle paylaşabiliyorsunuz. Ancak fermente içeceklerde kontrol altına alamama gibi bir sıkıntı var. Dışardaki zararlı mikroorganizmalar yaptığınız içecek veya yiyeceğe karışabilir. Bu yüzden standart bir kefirden bahsetmek istiyorsak endüstriyel olması bize avantaj sağlıyor. Bir standart olması gerekiyor. Standart olması için de endüstriyel ortamda belli kefir mayaları ile mayalanması gerekiyor."

Kefirli yoğurtların da artık bulunabilir hale geldiğini dile getiren Baş, yoğurt için hem kefir hem de yoğurt mayasının aynı anda kullanıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Baş, evde yapılan ya da marketten alınan yoğurtların probiyotik olmadığını, yoğurt içindeki mikroorganizma ve bakterilerin sindirim sisteminden geçerken mide asitlerince parçalandığını ve kalın bağırsağa ulaşamadığını aktardı.

Baş, "Ama biz probiyotok dediğimiz bakterilerin kalın bağırsağa ulaşmasını istiyoruz. Çünkü kalın bağırsağa ulaşırlarsa orada yararlı işler yapabilecekler. O yüzden kefirli yoğurtlar, lastik asit bakterilerinden gelen probiyotik özelliklerinden dolayı sindirim sistemini geçip kalın bağırsağa ulaşabiliyor. Kefirli yoğurdun en önemli özelliği bu. Kefirli yoğurt normal yoğurda göre daha sağlıklı. Diğer yandan mayalama üründeki B12 vitamininin miktarını da artıyor. Kalsiyum miktarını da bir miktar artırıyor. Dolayısıyla mayalanmış ürün besin değerleri açısından da daha zengin bir ürün haline geliyor" ifadelerini kullandı.

"PROBİYOTİK COVID-19 RİSKİNİ YÜZDE 15 AZALTIYOR"

Kefirli ürünlerin sağlığa olan faydalarına dikkati çeken Baş, konuşmasını şöyle tamamladı: "Kefirli yoğurt ve kefir, içerdiği kalsiyumdan dolayı kemik sağlığına destek ve fayda sağlayacak. Pandemi dönemindeyiz, bağışıklık çok önemli. Probiyotik bakteriler, bağışıklığı güçlendirmek için çok önemli bakteriler. İngiltere'de yapılmış bir çalışmada, Covid-19 enfeksiyonuna karşı probiyitok bakterilerinin yüzde 15 civarında risk azaltıcı etki gösterdiği belirtiliyor. O yüzden de probiyotikler sağlıklı bir yaşam sürdürmemiz için önemli mikroorganizmalar. Yapılan çalışmalarda, kefir mayasının 60'dan fazla çeşit bakteri ve maya içerdiği belirlenmiştir. Bu da onları çok zengin ve çeşitli bir probiyotik kaynağı haline getirir."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Araştırmaya göre, 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı için daha faydalı olabilir
SAĞLIKAraştırma ortaya koydu! 6 ila 7 saat gece uykusu...
6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKİşte güncel koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Ebeler Günü' mesajı
SAĞLIKBakan Koca'dan 'Ebeler Günü' mesajı
Koronavirüs ne zaman bitecek? Covid 19 salgını ne zaman biter? Uğur Şahin tarih verdi...
SAĞLIKKoronavirüs ne zaman bitecek?
Lenfoma kanseri nedir? Lenfoma kanseri belirtileri neler?
SAĞLIKLenfoma kanseri nedir?
5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç? 5 Mayıs vaka sayısı 2021
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA VAKA SAYISI! 5 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
SON DAKİKA: Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan 5 ili açıkladı - Haberler
SAĞLIKBakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
Sinovac aşısında kime güveneceğiz? - Haberler
SAĞLIKSinovac aşısında kime güveneceğiz?
Covid 19 test sonucu ne zaman çıkıyor? E-nabız Koronavirüs test sonucu öğrenme
SAĞLIKCovid-19 test sonucu öğrenme