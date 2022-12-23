Prof. Dr. Özkan'dan rahim nakli yorumu: Nobel'e aday muhteşem bir ameliyat

AA

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenlenen basın toplantısında, Akdeniz Üniversitesinin organ ve doku naklinde Türkiye'nin dünya markası haline geldiğini söyledi. Bunun en büyük örneklerinin dünyanın ilk rahim nakil hastası Derya Sert ve bebeği Ömer Özkan ile ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem ile bebeği olduğunu ifade eden Özkan, "Bunlar hem Türkiye'nin hem de Akdeniz Üniversitesi'nin gururu" dedi.

"NOBEL'E ADAY MUHTEŞEM BİR AMELİYATTI" Akdeniz Üniversitesinin daha önce de Türkiye’nin ilk yüz nakillerini yaptığını hatırlatan Rektör Özkan, rahim naklinin biraz daha özel olduğunu ifade etti. Özkan, rahim naklinin dünyada ilk olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Dünya'da Türk tıbbının geldiği en üst seviyeyi gösteren bir prosedürdü. Aynı zamanda hiçbir şekilde anne olamayacak insanlara anne olma umudu veren bir ameliyattı. Tamamen Nobel'e aday muhteşem bir ameliyattı. Bu anlamda biraz daha özeldi. Belki bir kadın olarak bunu hissediyorum. Prof. Dr. Ömer Özkan hocamız sayesinde bu ameliyatları yapabildik. Türkiye çok şanslı ki böyle bir hocaya sahip. Yaptığımız nakillerde dünyanın en iyi işini yapan, en kaliteli, en iyi ve en tecrübeli kompozit doku nakli merkezi olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hafta sonu Sağlık Bakanlığı ekibi ile beraberdik. En kısa zamanda rahim nakli mevzuata girecek. Bir çok kadının gözü kulağı buradaydı. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımıza, en aşamada bizlere destek olduğu için teşekkür ediyoruz. Nakiller, devletin desteği olmadan yapılamayacak prosedürler."