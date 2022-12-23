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Haberler Sağlık Prof. Dr. Özkan'dan rahim nakli ameliyatı yorumu: Nobel'e aday muhteşem bir ameliyat
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Prof. Dr. Özkan'dan rahim nakli yorumu: Nobel'e aday muhteşem bir ameliyat

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan rahim naklinin dünyada ilk olduğunu vurgulayarak, "Dünya'da Türk tıbbının geldiği en üst seviyeyi gösteren bir prosedürdü. Aynı zamanda hiçbir şekilde anne olamayacak insanlara anne olma umudu veren bir ameliyattı. Tamamen Nobel'e aday muhteşem bir ameliyattı" dedi

Prof. Dr. Özkan'dan rahim nakli ameliyatı yorumu: Nobel'e aday muhteşem bir ameliyat
AA

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenlenen basın toplantısında, Akdeniz Üniversitesinin organ ve doku naklinde Türkiye'nin dünya markası haline geldiğini söyledi.

Bunun en büyük örneklerinin dünyanın ilk rahim nakil hastası Derya Sert ve bebeği Ömer Özkan ile ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem ile bebeği olduğunu ifade eden Özkan, "Bunlar hem Türkiye'nin hem de Akdeniz Üniversitesi'nin gururu" dedi.

"NOBEL'E ADAY MUHTEŞEM BİR AMELİYATTI"

Akdeniz Üniversitesinin daha önce de Türkiye’nin ilk yüz nakillerini yaptığını hatırlatan Rektör Özkan, rahim naklinin biraz daha özel olduğunu ifade etti.

Özkan, rahim naklinin dünyada ilk olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Dünya'da Türk tıbbının geldiği en üst seviyeyi gösteren bir prosedürdü. Aynı zamanda hiçbir şekilde anne olamayacak insanlara anne olma umudu veren bir ameliyattı. Tamamen Nobel'e aday muhteşem bir ameliyattı. Bu anlamda biraz daha özeldi. Belki bir kadın olarak bunu hissediyorum. Prof. Dr. Ömer Özkan hocamız sayesinde bu ameliyatları yapabildik. Türkiye çok şanslı ki böyle bir hocaya sahip. Yaptığımız nakillerde dünyanın en iyi işini yapan, en kaliteli, en iyi ve en tecrübeli kompozit doku nakli merkezi olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hafta sonu Sağlık Bakanlığı ekibi ile beraberdik. En kısa zamanda rahim nakli mevzuata girecek. Bir çok kadının gözü kulağı buradaydı. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımıza, en aşamada bizlere destek olduğu için teşekkür ediyoruz. Nakiller, devletin desteği olmadan yapılamayacak prosedürler."

"İKİSİNİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TABURCU ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Tuncer Kapuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ise yaklaşık 11 yıl önce Derya Sert'in rahim nakli operasyonuyla dünyanın ilk başarılı ameliyatını yaptıklarını söyledi.

Ameliyatın tam anlamıyla başarılı sayılabilmesi için annenin kucağına bir bebek alması gerektiğini, Derya Sert’in anne olmasıyla dünyanın tamamen başarılı ilk rahim nakli ameliyatı olduğunu dile getiren Ömer Özkan, şöyle devam etti: "Derya Sert, bir şekilde çocuğunu kucağına aldı, başarılı bir şekilde de iki yıldır devam ediyor. Derya'nın çocuğu 3-4 gündür hastanemizde üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisi görüyordu. Bugün taburcu oluyordu. Güzel bir tesadüfle bugün de Havva Erdem'i bebeğiyle taburcu ediyoruz. Havva Hanım Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası. İkisini sağlıklı şekilde taburcu etmenin gururunu yaşıyoruz. Akdeniz Üniversitesi, Türkiye adına bir marka olmanın gururunu yaşıyor. Biz, özellikle bu çeşitli alanlarda bilimin önemini, bu türlü tekniklerin ülkemiz tarafından tarif edilmesinin gururunu yaşıyoruz.”

Rahim nakli olduktan sonra çocuğunu kucağına alan Havva Erdem ise çok mutlu olduğunu ve bunun tarifini yapamadığını söyledi.

Bu yola iki kişi olarak başladıklarını ancak hastaneden 3 kişi olarak ayrılacaklarını dile getiren Erdem, "Bebeğimizin ismi Özlenen. İnşallah sizler gibi başarılı ve hayırlı işler yapar" dedi.

Toplantıya çocuğu Ömer Özkan ile katılan Türkiye'nin kadavradan ilk rahim nakli yapılan Derya Sert de Havva hanımın mutluluğu ile mutlu olduğunu ifade ederek, "Rahim nakline ne gerek vardı diye düşünenler olabiliyor. Ancak bunu sadece anne-baba olamayanlar anlıyor. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah" dedi.

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