Prof. Dr. Pampal: Ölüdeniz Fayı kılırsa 7'den büyük deprem üretir, Hatay yine yıkılır

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ölüdeniz Fayı'na dikkat çekerek, “6 Şubat depremlerinde bu fay Hatay Kırıkhan'a kadar kırıldı. Bu coğrafyada en yıkıcı ve en sık deprem olan fay budur. Şimdi o fay kırılmaya başlayacak. Çünkü oraya da stres yüklendi. O başlarsa maalesef Hatay yeniden yıkıcı bir deprem yaşayacak. Bunu düşünerek o depremlere dayanacak şekilde Hatay'ı yeniden inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

Ulusal Deprem Sempozyumu için geldiği Adana'da DHA'ya konuşan Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'ı bekleyen bir diğer tehlike olan Ölüdeniz Fayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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"BU COĞRAFYANIN EN YIKICI FAYI" Hatay'ın içinden geçip Kızıldeniz, Akabe Körfezi'ne kadar inen, yani Suriye, Lübnan, İsrail'i geçen Ölüdeniz Fayı'na dikkat çeken Prof. Dr. Pampal, "6 Şubat depremlerinde bu fay Hatay Kırıkhan'a kadar kırıldı. Bu coğrafyada en yıkıcı ve en sık deprem olan fay budur. Şimdi o fay kırılmaya başlayacak. Çünkü oraya da stres yüklendi. O başlarsa maalesef Hatay yeniden yıkıcı bir deprem yaşayacak. Bunu düşünerek o depremlere dayanacak şekilde Hatay'ı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Çünkü bu büyük depremler çok uzak değil ve çok yıkıcı olabilir" diye konuştu.